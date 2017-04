Fenerbahçe ezdi geçti

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve Final Four'a yükseldi. Yunanistan'daki ilk 2 maçı 71-58 ve 80-75 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rakibini 79-61'lik skorla geçerek üçüncü kez üst üste Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Kanarya bu başarısıyla tarihe geçti.



Maça Datome'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, 4 dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 11-4. Çeyreği 18-17 üstün tamamlayan Fenerbahçe soyunma odasına da 37-30 önde gitti. İkinci yarıda da Fenerbahçe fırtınası vardı. Son çeyreğe 52-42 önde giren temsilcimiz salondan 18 sayı farkla galip ayrıldı adını İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'a yazdırıp rakibini beklemeye başladı.



KANARYA TARİH YAZDI

Fenerbahçe, Panatihinaikos'u eleyerek Türk basketbol tarihine geçti. Anadolu Efes'le en fazla Dörtlü Final oynayan (ikişer kez) Türk takımı olan Fenerbahçe, Yunan rakibini eleyerek 3. kez Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda son 4'e kaldı.



OBRA'NIN 16. FİNAL FOUR'U

Fenerbahçe koçu Obradovic, kariyerinde 16. kez Final-Four'da yarışacak. Avrupa Ligi'nde 8 defayla en fazla şampiyon olan antrenör unvanını elinde bulunduran Obradovic, Fenerbahçe'nin başında ise 3. Dörtlü Final heyecanını yaşayacak. Kanarya geçen sene finalde uzatmada CSKA'ya yenilmişti.







YILDIRIM TRİBÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tribünde büyük bir heyecanla izlediği maç sonu keyifliydi.



HEPSİ ÇOK İYİ OYNADILAR

Panathinaikos'u 3-0'la geçerek üst üste 3. kez Final Four'a katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, hepsi çok iyi oynadılar" dedi. Taraftarlara da teşekkür eden Obradovic'i Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da sarılarak kutladı.



BAKAN KILIÇ'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını eleyerek Final Four'a kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı. Kılıç mesajında, "Fenerbahçe'yi kutlar Final Four maçlarında başarılar dilerim" dedi. Bu arada Panathinaikos koçu Pascual da F.Bahçe'yi tebrik ederek başarılar diledi.







ARENA'DA BAYRAK ŞOV

THY Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan serinin üçüncü maçına, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar 13 bin 800 kapasiteli Ülker Sports Arena'yı tıklım tıklım doldurdu. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki her maçta tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli basketbolseverler, Final Four yolunda takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar maçtan önce kendilerine dağıtılan Türk ve Fenerbahçe bayraklarıyla şölen yaptı.