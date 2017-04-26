 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid

    Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid

    Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off serisi 3. maçında bugün İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak

    Volkswagen Arena'da oynanacak dev maçın başlama saati ise 21.15. Kritik mücadele TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.Yeşil-siyahlı ekip, üçüncü maçı kazandığı takdirde rakibine 2-1 üstünlük kuracak.

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    Darüşşafaka Doğuş, Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçlarında büyük bir sürprize imza atmıştı. Normal sezonun lideri Real Madrid'e konuk olan yeşil-siyahlı ekibimiz, iki maçta da iyi performans ortaya koymuştu. İlk maçı 83-75 kaybeden Darüşşafaka Doğuş, ikinci müsabakada sahadan 84-80 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.

    Darüşşafaka Doğuş, yarın ve 28 Nisan Cuma sahalarında oynayacağı maçları kazanması durumunda Dörtlü Final'e çıkacak.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:53
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