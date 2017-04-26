Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off serisi 3. maçında bugün İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak
Volkswagen Arena'da oynanacak dev maçın başlama saati ise 21.15. Kritik mücadele TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.Yeşil-siyahlı ekip, üçüncü maçı kazandığı takdirde rakibine 2-1 üstünlük kuracak.
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Darüşşafaka Doğuş, Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçlarında büyük bir sürprize imza atmıştı. Normal sezonun lideri Real Madrid'e konuk olan yeşil-siyahlı ekibimiz, iki maçta da iyi performans ortaya koymuştu. İlk maçı 83-75 kaybeden Darüşşafaka Doğuş, ikinci müsabakada sahadan 84-80 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.
Darüşşafaka Doğuş, yarın ve 28 Nisan Cuma sahalarında oynayacağı maçları kazanması durumunda Dörtlü Final'e çıkacak.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:53
- Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı
Toplam 8
Yorum
aç tavuk .................. kendini darı ambarında görüyor
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 19
Yorum
fboğuz kjaer 20 milyon eurodan aşağı satılmaz 20 den aşağı satarsanız kendinizi satmış olursunuz
- Yanal: Hedef Avrupa
Toplam 2
Yorum
Ali Hocam sana maşallah adam gibi adamsın sayın muharrem başkan sana da teşekkürler çok kaliteli bir başkanmışsın helal olsun
Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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