 CSKA Moskova, Dörtlü Final'de! – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    , Dörtlü Final'de!

    CSKA Moskova, Dörtlü Final'de!

    'nde Rus ekibi , play-off turu üçüncü maçında İspanyol temsilcisi 'yı deplasmanda 90-88 yenerek seriyi 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

    Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 önde bitiren , devre arasına da 44-43 üstün girdi.

    Konuk takım, başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodunu 72-70 önde tamamladı. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan , mücadeleden 90-88 galip ayrılarak üst üste 6. kez adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

    Rus temsilcisinde Higgins, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Baskonia'da Shengelia'nın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    Son şampiyon CSKA Moskova, İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'de, Anadolu Efes-Olympiakos (1-1) serisinin galibiyle eşleşecek.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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