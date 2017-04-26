Avantaj Efes'te
Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi 3. maçında Olympiakos’u Abdi İpekçi’de devirdi. Ekibimiz yarın yine İstanbul’da oynanacak maçı kazanırsa Final-Four biletini alacak.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 64-60 yenerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes; Granger ve Brown'un atışlarıyla 4. dakikada 6-1 önde olmasına rağmen toparlanan konuk ekip çeyreği 17-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı kapatan Efes devreyi de 33-27 galip tamamladı.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Maçın ikinci yarısına Dunston, Heurtel ve Brown'un isabetleriyle 8-0'lık seri yakalayarak giren Anadolu Efes, son bölüme 51-37 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Yunan ekibi farkı kapatsa da temsilcimiz salondan 64-60 galip ayrılarak seride de 2-1 öne geçti. İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma yarın İstanbul'da oynanacak.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya)
Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Granger 11, Cedi Osman 4, Brown 12, Dunston 16, Heurtel 13, Honeycutt 6, Kirk 2, Paul, Thomas
Olympiakos: Spanoulis 15, Mantzaris 8, Papanikolaou 7, Printezis 8, Birch 6, Milutinov, Papapetrou 5, Green 8, Waters, Agravanis, Young 3
1. Periyot: 14-17
Devre: 33-27
3. Periyot: 51-37
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:52
- Şener aksadı, Cengiz coştu
Toplam 1
Yorum
pess İsmail,josef,M.Topal, Ozan Salih, orta saha için çok kilolu.Seyrederken insana ağırlık çöküyor..Bu tonaj ile oynayamazlar
- Fatih Terim, Başakşehir-F.Bahçe maçında
Toplam 2
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş Trabzon maçında survivor da geziyordu. Düş artık milli takımın yakasından. Bu milletin paraları sana haram olsun.
- Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı
Toplam 12
Yorum
sami he he kazanalim
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