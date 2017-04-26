 Avantaj Efes'te – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avantaj Efes'te

    Avantaj Efes'te

    Lacivert-beyazlılar, 3. maçında ’u Abdi İpekçi’de devirdi. Ekibimiz yarın yine İstanbul’da oynanacak maçı kazanırsa Final-Four biletini alacak.

    , play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 64-60 yenerek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes; Granger ve Brown'un atışlarıyla 4. dakikada 6-1 önde olmasına rağmen toparlanan konuk ekip çeyreği 17-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı kapatan Efes devreyi de 33-27 galip tamamladı.

    BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
    Maçın ikinci yarısına Dunston, Heurtel ve Brown'un isabetleriyle 8-0'lık seri yakalayarak giren Anadolu Efes, son bölüme 51-37 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Yunan ekibi farkı kapatsa da temsilcimiz salondan 64-60 galip ayrılarak seride de 2-1 öne geçti. İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma yarın İstanbul'da oynanacak.

    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya)

    Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Granger 11, Cedi Osman 4, Brown 12, Dunston 16, Heurtel 13, Honeycutt 6, Kirk 2, Paul, Thomas

    Olympiakos: Spanoulis 15, Mantzaris 8, Papanikolaou 7, Printezis 8, Birch 6, Milutinov, Papapetrou 5, Green 8, Waters, Agravanis, Young 3

    1. Periyot: 14-17

    Devre: 33-27

    3. Periyot: 51-37

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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