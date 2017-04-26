Anadolu Efes'tan dev adım!
THY Avrupa Ligi Play-Off turu 3. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Abdi İpekçi Arena'da Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı. Mavi-beyazlılar zorlu karşılaşmayı 64-60 kazandı ve seride durumu 2-1 yaptı.
Anadolu Efes evinde oynayacağı 4. karşılaşmadan da galip ayrılırsa Fenerbahçe'den sonra Final-Four'a yükselen 2. temsilcimiz olacak ve büyük bir başarıya imza atacak.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek Florya'ya çıkarma yaptı
Toplam 8
Yorum
aç tavuk .................. kendini darı ambarında görüyor
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 19
Yorum
fboğuz kjaer 20 milyon eurodan aşağı satılmaz 20 den aşağı satarsanız kendinizi satmış olursunuz
- Yanal: Hedef Avrupa
Toplam 2
Yorum
Ali Hocam sana maşallah adam gibi adamsın sayın muharrem başkan sana da teşekkürler çok kaliteli bir başkanmışsın helal olsun
Anadolu Efes'tan dev adım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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