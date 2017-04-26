 Anadolu Efes'tan dev adım! – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    'tan dev adım!

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>'tan dev adım!

    Play-Off turu 3. maçında temsilcimiz , Abdi İpekçi Arena'da Yunan temsilcisi 'u ağırladı. Mavi-beyazlılar zorlu karşılaşmayı 64-60 kazandı ve seride durumu 2-1 yaptı.

    evinde oynayacağı 4. karşılaşmadan da galip ayrılırsa Fenerbahçe'den sonra Final-Four'a yükselen 2. temsilcimiz olacak ve büyük bir başarıya imza atacak.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:22
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