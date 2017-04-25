''Üstün başarı gösteren...''
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını eleyerek Final-Four'a kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:
"THY Avrupa Ligi'nde Final-Four'a üçüncü kez yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Grup maçlarında üstün başarı gösteren temsilcimiz, çeyrek final serisi karşılaşmalarında da aynı performansı sergileyerek Avrupa Şampiyonu olma yolunda son dört takım arasına girdi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sporcularını ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, kalan maçlarında da başarılar diliyorum. Ligde dörtlü finale kalma mücadelesi veren Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'a da başarılar diliyorum. İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Final-Four organizasyonunun en iyi şekilde düzenleneceğine yürekten inanıyorum."
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:11
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 42
Yorum
Tahir duman Care Fatih Terim, A.Albayrak, Ali Durust, baska caresi yok bu isin
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 22
Yorum
ilhan asıl adana süperdi dostum.adamlar tüm maçlarının ? ini böyle oynasaymış şampiyonluk adayı olurlardı herhalde.haftaya da 5 yerler o başka
- G.Saray bizden daha iyiydi
Toplam 5
Yorum
ayıptır koca fenerbahçe maç boyu 3 pozisyonu var düşün hiç bu kadar düştü mü 71 29 topla oynama bu takımla övünen fenerliler futboldan anlamıyor...
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