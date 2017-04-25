 ''Üstün başarı gösteren...'' – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ''Üstün başarı gösteren...''

    ''Üstün başarı gösteren...''

    , THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını eleyerek Final-Four'a kalan Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

    Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:

    "THY Avrupa Ligi'nde Final-Four'a üçüncü kez yükselen Erkek Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Grup maçlarında üstün başarı gösteren temsilcimiz, çeyrek final serisi karşılaşmalarında da aynı performansı sergileyerek Avrupa Şampiyonu olma yolunda son dört takım arasına girdi.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sporcularını ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, kalan maçlarında da başarılar diliyorum. Ligde dörtlü finale kalma mücadelesi veren Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'a da başarılar diliyorum. İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Final-Four organizasyonunun en iyi şekilde düzenleneceğine yürekten inanıyorum."

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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