 ''Önemli olan Dörtlü Final'e kalmaktı" – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ''Önemli olan Dörtlü Final'e kalmaktı"

    ''Önemli olan Dörtlü Final'e kalmaktı"

    Başantrenörü Zeljko Obradovic, play-off serisinde Yunan ekibi 'u 3-0'la eleyerek Dörtlü Final'e kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

    Ülker Sports Arena'da serinin üçüncü maçında rakiplerini 79-61 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.

    Serinin genelinde oyuncularının çok iyi oynadığını dile getiren tecrübeli başantrenör, "Atina'da çok zor iki maç oynadık. Bu maçı sakin ve normal oynamak çok önemliydi. Rakibimiz çok kaliteli bir antrenöre ve oyunculara sahip. Maçın en büyük problemi bizim açımızdan 19 top kaybı ve sadece 3 top çalmamızdı. Bu çok ciddi bir sorun. Taraftarlarımız da harikaydı. En önemli şey Dörtlü Final'e kalmaktı." ifadelerini kullandı.

    Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a da desteğinden dolayı teşekkür eden Obradovic, Dörtlü Final'in İstanbul'da olmasının fazla bir önemi olmadığını aktararak, "Madrid'de ve Berlin'de olduğu gibi taraftarlarımız yanımızda olacak. Her şey bizim elimizde. Taraftarın desteğinden hiçbir şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

    Serinin iyi oyuncularından Nikola Kalinic'in performansını da öven Obradovic, "Çok iyi bir seri oynadı. Gerçekçi olursak bütün oyuncularım sezon içinde inişli-çıkışlı performans ortaya koydu. Antrenmanda ne gösterirsiniz sahada onu oynarsınız. Maçlar antrenmanlar bir aynasıdır. Herkesin Dörtlü Final'de performansını artırması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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