''Önemli olan Dörtlü Final'e kalmaktı"
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off serisinde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 3-0'la eleyerek Dörtlü Final'e kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Ülker Sports Arena'da serinin üçüncü maçında rakiplerini 79-61 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.
Serinin genelinde oyuncularının çok iyi oynadığını dile getiren tecrübeli başantrenör, "Atina'da çok zor iki maç oynadık. Bu maçı sakin ve normal oynamak çok önemliydi. Rakibimiz çok kaliteli bir antrenöre ve oyunculara sahip. Maçın en büyük problemi bizim açımızdan 19 top kaybı ve sadece 3 top çalmamızdı. Bu çok ciddi bir sorun. Taraftarlarımız da harikaydı. En önemli şey Dörtlü Final'e kalmaktı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a da desteğinden dolayı teşekkür eden Obradovic, Dörtlü Final'in İstanbul'da olmasının fazla bir önemi olmadığını aktararak, "Madrid'de ve Berlin'de olduğu gibi taraftarlarımız yanımızda olacak. Her şey bizim elimizde. Taraftarın desteğinden hiçbir şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.
Serinin iyi oyuncularından Nikola Kalinic'in performansını da öven Obradovic, "Çok iyi bir seri oynadı. Gerçekçi olursak bütün oyuncularım sezon içinde inişli-çıkışlı performans ortaya koydu. Antrenmanda ne gösterirsiniz sahada onu oynarsınız. Maçlar antrenmanlar bir aynasıdır. Herkesin Dörtlü Final'de performansını artırması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:08
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 42
Yorum
Tahir duman Care Fatih Terim, A.Albayrak, Ali Durust, baska caresi yok bu isin
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 22
Yorum
ilhan asıl adana süperdi dostum.adamlar tüm maçlarının ? ini böyle oynasaymış şampiyonluk adayı olurlardı herhalde.haftaya da 5 yerler o başka
- G.Saray bizden daha iyiydi
Toplam 5
Yorum
ayıptır koca fenerbahçe maç boyu 3 pozisyonu var düşün hiç bu kadar düştü mü 71 29 topla oynama bu takımla övünen fenerliler futboldan anlamıyor...
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