Fenerbahçe kısa kesti!

THY Euroleague'de normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Fenerbahçe, play-off turunda Panathinaikos Superfoods ile eşleşti. Sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 4. sırada bitirdiği için saha avantajını elinde bulunduran Yunan ekibi, evinde Fenerbahçe tarafından adeta bozguna uğradı. O.A.K.A Arena'da oynanan iki maçı da 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki mücadeleler için de büyük avantaj sağlamıştı. Bu akşam Ülker Arena'da oynanan karşılaşmayı da 79-61 kazanan Kanarya, seride durumu 3-0'a getirdi ve Final-Four'a yükseldi.



KANARYA TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u eleyerek Türk basketbol tarihine geçti. Euroleague'de Anadolu Efes ile beraber 2'şer kez Final-Four'a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe, Yunan ekibini de kupanın dışına iterek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. defa Dörtlü Final gören ilk Türk takımı oldu.



ŞAMPİYONLUK FİNALDE KAÇMIŞTI

2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında Dörtlü Final gören Fenerbahçe, geçen sene bu turda Laboral Kutxa'yı saf dışı bırakarak finalde CSKA Moskova'nın rakibi oldu. Başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 83-83 ermiş, uzatmalarda ise Rus ekibi karşılaşmayı 101-96 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.



OBRADOVİC'İN 16. FİNAL-FOUR'U

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 16. kez Fina-Four'da yarışacak. Avrupa Ligi'nde 8 defayla en fazla şampiyon olan antrenör unvanını elinde bulunduran Obradovic, Fenerbahçe'nin başında ise 3. Dörtlü Final heyecanını yaşayacak. Sırp çalıştırıcı, geçen sene sarı-lacivertliler ile finale kalma başarısı gösterse de uzatmalara giden maçta CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olarak kupayı elinden kaçırmıştı.