CSKA Moskova, Dörtlü Final'de!
THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi CSKA Moskova, play-off turu üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda 90-88 yenerek seriyi 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.
Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 önde bitiren Baskonia, devre arasına da 44-43 üstün girdi.
Konuk takım, başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodunu 72-70 önde tamamladı. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova, mücadeleden 90-88 galip ayrılarak üst üste 6. kez adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Rus temsilcisinde Higgins, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Baskonia'da Shengelia'nın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Son şampiyon CSKA Moskova, İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'de, Anadolu Efes-Olympiakos (1-1) serisinin galibiyle eşleşecek.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 42
Yorum
Tahir duman Care Fatih Terim, A.Albayrak, Ali Durust, baska caresi yok bu isin
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 22
Yorum
ilhan asıl adana süperdi dostum.adamlar tüm maçlarının ? ini böyle oynasaymış şampiyonluk adayı olurlardı herhalde.haftaya da 5 yerler o başka
- G.Saray bizden daha iyiydi
Toplam 5
Yorum
ayıptır koca fenerbahçe maç boyu 3 pozisyonu var düşün hiç bu kadar düştü mü 71 29 topla oynama bu takımla övünen fenerliler futboldan anlamıyor...
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