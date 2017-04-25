Bitir şu işi Fener
Euroleague’de F.Bahçe, Pana’yı ağırlıyor. Yunanistan’dan 2-0’la dönen Kanarya bugün de kazanırsa adını Final-Four’a yazdıracak.
Potada büyük gün... THY Euroleague'de ilk 4'e giremeyerek saha avantajını kaybeden Fenerbahçe, son 2 ayın en iyi basketbolunu oynayan Panathianikos ile eşleşmişti. Bu sezon evi OAKA'da 29 maçta sadece 1 kez kaybeden Pana'yı art arda 2 defa deviren sarı-lacivertliler büyük bir başarı elde ederek seride 2-0 öne fırlamıştı. İşte tam da şimdi kapıyı kapatma günü. F.Bahçe 20.45'te Ülker Sports Arena'da Yunanistan'ın güçlü ekibini ağırlayacak.
HEDEF İŞİ BİTİRMEK
F.Bahçe büyük avantajı elde ettiği seride taraftarının da desteğiyle maçı mutlak kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler bugün Pana'yı yenerse seriyi 3-0'a getirecek ve rakibini süpürecek. Kanarya'nın bugün rakibini devirmesi demek zorlu Final-Four ve ligdeki maçlar öncesi önemli bir dinlenme süresi bulması anlamına da geliyor.
BİR NUMARALI FAVORİ
Euroleague şampiyonluğu için İddaa Özel Etkinlik oranlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe 2.30 ile 1 numaralı favori olarak gösteriliyor. Onu 2.40 ile CSKA Moskova takip ediyor. Real'in oranı 3.60. Diğer Türk ekiplerinden Efes'in oranı 11.00, Darüşşafaka'nın ise 25.00.
HAYDİ BOGDAN BİR DAHA
Yunanistan'da ki iki maçta da şov yapan Bogdan Bogdanovic bugün bir kez daha Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük silahı olacak. Bogdan OAKA'da 2 maçta 24 sayı ortalaması tutturdu. Şaşırtıcı şekilde 6.5 ortalama ile takımın ribaund alanında lideri olması.
SARI DUVAR MAÇA HAZIR
F.Bahçe'nin Panathinaikos'u ağırlayacağı mücadele öncesi dün Ülker Sports Arena'da uzun kuyruklar oluştu. Maça büyük ilgi gösteren sarı- lacivertli taraftarlar biletleri kısa sürede tüketti. Taraftarlar geçen sezon olduğu gibi maça sarı tişört giyerek gelecekler. Klasik 'sarı duvarı' oluşturacaklar.
OBRA: CİDDİ OLMALIYIZ
Kanarya'da koç Zeljko Obradovic, Panathinaikos'un 2-0'a rağmen pes etmeyeceğini söyledi. Sırp çalıştırıcı "Ciddi olmalıyız. Avantajlıyız ancak bunu sahada da göstermeliyiz. Yoksa kazandığımız maçların bir anlamı kalmaz. Adım adım hedefe gideceğiz" dedi.
SON İDMANINI YAPTI
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Panathinaikos maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertliler koç Zeljko Obradovic yönetiminde bir hayli hırslı çalıştılar. Oyuncular Ülker Sports Arena'daki bu mücadeleyi de kazanıp seriyi 3-0 bitirmek istiyor.
HEDEF İŞİ BİTİRMEK
F.Bahçe büyük avantajı elde ettiği seride taraftarının da desteğiyle maçı mutlak kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler bugün Pana'yı yenerse seriyi 3-0'a getirecek ve rakibini süpürecek. Kanarya'nın bugün rakibini devirmesi demek zorlu Final-Four ve ligdeki maçlar öncesi önemli bir dinlenme süresi bulması anlamına da geliyor.
BİR NUMARALI FAVORİ
Euroleague şampiyonluğu için İddaa Özel Etkinlik oranlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe 2.30 ile 1 numaralı favori olarak gösteriliyor. Onu 2.40 ile CSKA Moskova takip ediyor. Real'in oranı 3.60. Diğer Türk ekiplerinden Efes'in oranı 11.00, Darüşşafaka'nın ise 25.00.
HAYDİ BOGDAN BİR DAHA
Yunanistan'da ki iki maçta da şov yapan Bogdan Bogdanovic bugün bir kez daha Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük silahı olacak. Bogdan OAKA'da 2 maçta 24 sayı ortalaması tutturdu. Şaşırtıcı şekilde 6.5 ortalama ile takımın ribaund alanında lideri olması.
SARI DUVAR MAÇA HAZIR
F.Bahçe'nin Panathinaikos'u ağırlayacağı mücadele öncesi dün Ülker Sports Arena'da uzun kuyruklar oluştu. Maça büyük ilgi gösteren sarı- lacivertli taraftarlar biletleri kısa sürede tüketti. Taraftarlar geçen sezon olduğu gibi maça sarı tişört giyerek gelecekler. Klasik 'sarı duvarı' oluşturacaklar.
OBRA: CİDDİ OLMALIYIZ
Kanarya'da koç Zeljko Obradovic, Panathinaikos'un 2-0'a rağmen pes etmeyeceğini söyledi. Sırp çalıştırıcı "Ciddi olmalıyız. Avantajlıyız ancak bunu sahada da göstermeliyiz. Yoksa kazandığımız maçların bir anlamı kalmaz. Adım adım hedefe gideceğiz" dedi.
SON İDMANINI YAPTI
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Panathinaikos maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertliler koç Zeljko Obradovic yönetiminde bir hayli hırslı çalıştılar. Oyuncular Ülker Sports Arena'daki bu mücadeleyi de kazanıp seriyi 3-0 bitirmek istiyor.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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