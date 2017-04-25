 Bitir şu işi Fener – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Bitir şu işi Fener

    Bitir şu işi Fener

    Euroleague’de F.Bahçe, Pana’yı ağırlıyor. Yunanistan’dan 2-0’la dönen Kanarya bugün de kazanırsa adını Final-Four’a yazdıracak.

    Potada büyük gün... 'de ilk 4'e giremeyerek saha avantajını kaybeden , son 2 ayın en iyi basketbolunu oynayan Panathianikos ile eşleşmişti. Bu sezon evi OAKA'da 29 maçta sadece 1 kez kaybeden Pana'yı art arda 2 defa deviren sarı-lacivertliler büyük bir başarı elde ederek seride 2-0 öne fırlamıştı. İşte tam da şimdi kapıyı kapatma günü. F.Bahçe 20.45'te Ülker Sports Arena'da Yunanistan'ın güçlü ekibini ağırlayacak.

    HEDEF İŞİ BİTİRMEK
    F.Bahçe büyük avantajı elde ettiği seride taraftarının da desteğiyle maçı mutlak kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler bugün Pana'yı yenerse seriyi 3-0'a getirecek ve rakibini süpürecek. Kanarya'nın bugün rakibini devirmesi demek zorlu Final-Four ve ligdeki maçlar öncesi önemli bir dinlenme süresi bulması anlamına da geliyor.

    BİR NUMARALI FAVORİ
    Euroleague şampiyonluğu için İddaa Özel Etkinlik oranlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe 2.30 ile 1 numaralı favori olarak gösteriliyor. Onu 2.40 ile CSKA Moskova takip ediyor. Real'in oranı 3.60. Diğer Türk ekiplerinden Efes'in oranı 11.00, Darüşşafaka'nın ise 25.00.

    HAYDİ BOGDAN BİR DAHA
    Yunanistan'da ki iki maçta da şov yapan Bogdan Bogdanovic bugün bir kez daha Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük silahı olacak. Bogdan OAKA'da 2 maçta 24 sayı ortalaması tutturdu. Şaşırtıcı şekilde 6.5 ortalama ile takımın ribaund alanında lideri olması.

    SARI DUVAR MAÇA HAZIR
    F.Bahçe'nin Panathinaikos'u ağırlayacağı mücadele öncesi dün Ülker Sports Arena'da uzun kuyruklar oluştu. Maça büyük ilgi gösteren sarı- lacivertli taraftarlar biletleri kısa sürede tüketti. Taraftarlar geçen sezon olduğu gibi maça sarı tişört giyerek gelecekler. Klasik 'sarı duvarı' oluşturacaklar.

    OBRA: CİDDİ OLMALIYIZ
    Kanarya'da koç Zeljko Obradovic, Panathinaikos'un 2-0'a rağmen pes etmeyeceğini söyledi. Sırp çalıştırıcı "Ciddi olmalıyız. Avantajlıyız ancak bunu sahada da göstermeliyiz. Yoksa kazandığımız maçların bir anlamı kalmaz. Adım adım hedefe gideceğiz" dedi.

    SON İDMANINI YAPTI
    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Panathinaikos maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertliler koç Zeljko Obradovic yönetiminde bir hayli hırslı çalıştılar. Oyuncular Ülker Sports Arena'daki bu mücadeleyi de kazanıp seriyi 3-0 bitirmek istiyor.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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