 Türk istilası! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Türk istilası!

    Türk istilası!

    ’de tüm serilerde saha avantajı rakiplerimizdeydi. F.Bahçe, Panathinaikos’u OAKA’da 2 kez devirip 2-0 öne geçti. A.Efes; Olympiakos’u, Daçka da deplasmanda Real’i yenerek serilerini 1-1’e getirip avantajı kaptılar.

    Türk basketbolundan dev adım... Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan THY Euroleague'de lig aşaması bittikten sonra Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş isimlerini son 8 takım arasına yazdırmışlardı. Ancak 3 takımımız da serilerine dezavantajlı başladı. Saha avantajı Panathinaikos, Olympiakos ve Real Madrid'deydi. Güzel haberler önce Kanarya'dan geldi. Sarı-lacivertliler "Çıkılmaz" denilen OAKA Salonu'nu Pana'nın başına yıktı, Bogdanovic'in liderliğinde 2 maçı da kazanıp (58-71 ve 75-80) İstanbul'a 2-0'la döndü. Efes (87-72) ve Daçka (83-75) ise serilerinde ilk maçlarını kaybetmişti. Ancak Efes, Olympiakos'u deplasmanda 73-71 yıkarak serisini 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline geçirdi. Daçka da kupanın favorileri arasında gösterilen Real Madrid'i 84-80 devirip seriyi 1-1'de eşitledi.

    F.BAHÇE SÜPÜREBİLİR
    Şimdi 3 takımımız da Final-Four için büyük avantaj yakaladı. Temsilcilerimiz İstanbul'daki maçlarını kazandığı takdirde İstanbul'daki Final- Four'un 4 takımından 3'ü olabilirler. Buna en yakın aday olan Kanarya, 25 Nisan Salı günü Panathinaikos'u sahasında ağırlayacak. Kazandığı takdirde 3-0 ile Yunan ekibini süpürüp kendine önemli bir dinlenme süresi de sağlayacak. Anadolu Efes ve Daçka ise 26 ile 28 Nisan'da art arda evlerinde iki maça çıkacaklar. Efes; Olympiakos'u, Daçka da Real'i İstanbul'da yendiği anda serilerini 3-1 kazanıp Final-Four'a kalacaklar.

    FİNALDE 2 TÜRK TAKIMI OLABİLİR
    İşlerin istediğimiz gibi gitmesi halinde İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerindeki Final-Four'da iki Türk ekibimizi finalde görebiliriz. Nasıl mı? Sonuçlar bizim lehimize olur ve 3 takımımız da Final-Four'a kalırsa ile eşleşecek. ise CSKA-Baskonia turunu kazananla eşleşecek. Ruslar 2-0 önde.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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