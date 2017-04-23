Türk istilası!
THY Euroleague’de tüm serilerde saha avantajı rakiplerimizdeydi. F.Bahçe, Panathinaikos’u OAKA’da 2 kez devirip 2-0 öne geçti. A.Efes; Olympiakos’u, Daçka da deplasmanda Real’i yenerek serilerini 1-1’e getirip avantajı kaptılar.
F.BAHÇE SÜPÜREBİLİR
Şimdi 3 takımımız da Final-Four için büyük avantaj yakaladı. Temsilcilerimiz İstanbul'daki maçlarını kazandığı takdirde İstanbul'daki Final- Four'un 4 takımından 3'ü olabilirler. Buna en yakın aday olan Kanarya, 25 Nisan Salı günü Panathinaikos'u sahasında ağırlayacak. Kazandığı takdirde 3-0 ile Yunan ekibini süpürüp kendine önemli bir dinlenme süresi de sağlayacak. Anadolu Efes ve Daçka ise 26 ile 28 Nisan'da art arda evlerinde iki maça çıkacaklar. Efes; Olympiakos'u, Daçka da Real'i İstanbul'da yendiği anda serilerini 3-1 kazanıp Final-Four'a kalacaklar.
FİNALDE 2 TÜRK TAKIMI OLABİLİR
İşlerin istediğimiz gibi gitmesi halinde İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerindeki Final-Four'da iki Türk ekibimizi finalde görebiliriz. Nasıl mı? Sonuçlar bizim lehimize olur ve 3 takımımız da Final-Four'a kalırsa Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş eşleşecek. Anadolu Efes ise CSKA-Baskonia turunu kazananla eşleşecek. Ruslar 2-0 önde.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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