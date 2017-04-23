Bu gurur Bogdan’ın!

THY Avrupa Ligi'nde ikinci maçların en değerli oyuncusu yine Bogdan Bogdanovic oldu.

İlk karşılaşmaların da en değerli oyuncusu seçilen Sırp basketbolcu organizasyon tarihinde play-off'larda ilk iki maçta MVP ödülünü alan tek basketbolcu unvanını elde etti. Bogdanovic, 80-75'lik ikinci Pana zaferinde 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile oynamıştı. Udoh da 34 verimlilik puanıyla 2. oldu.