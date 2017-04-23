 Bu gurur Bogdan’ın! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Bu gurur Bogdan’ın!

    Bu gurur Bogdan’ın!

    'nde ikinci maçların en değerli oyuncusu yine oldu.

    İlk karşılaşmaların da en değerli oyuncusu seçilen Sırp basketbolcu organizasyon tarihinde play-off'larda ilk iki maçta MVP ödülünü alan tek basketbolcu unvanını elde etti. Bogdanovic, 80-75'lik ikinci Pana zaferinde 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile oynamıştı. Udoh da 34 verimlilik puanıyla 2. oldu.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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