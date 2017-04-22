 Daçka, Real Madrid'i evinde yıktı – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Daçka, Real Madrid'i evinde yıktı

    Daçka, Real Madrid'i evinde yıktı

    Daçka, Madrid'de tarih yazdı... Deplasmanda Real Madrid'i 84-80 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride durumu 1-1 yaptı ve saha avantajını eline geçirdi.

    THY Euroleague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Yunan ekiplerini mağlup etmesinden sonra Darüşşafaka Doğuş da normal sezonun lideri Real Madrid'i deplasmanda yenerek kritik bir zafere imza attı. Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i deplasmanda 84-80 yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi. Daçka ayrıca saha avantajını da ele geçirdi.


    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:05
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