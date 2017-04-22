Daçka, Real Madrid'i evinde yıktı

THY Euroleague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Yunan ekiplerini mağlup etmesinden sonra Darüşşafaka Doğuş da normal sezonun lideri Real Madrid'i deplasmanda yenerek kritik bir zafere imza attı. Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i deplasmanda 84-80 yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi. Daçka ayrıca saha avantajını da ele geçirdi.