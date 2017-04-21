 Yunan basınında manşet Obradovic – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Yunan basınında manşet Obradovic

    Yunan basınında manşet Obradovic

    Yunan basını, THY Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Panathinaikos'u deplasmandaki iki maçta da yenmesinin ardından Fenerbahçe başantrenörü Obradovic'e övgüler yağdırdı.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods takımını 80-75 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçmesi Yunan medyasında geniş biçimde yer aldı.

    Yunan gazeteleri, deplasmandaki maçları kazanarak büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic'e övgüler yağdırdı.

    Kathimerini gazetesi, "Obradovic, OAKA kalesini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez dörtlü finale yükselmeye sadece bir adım uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

    Haberde, Obradovic'in takımının OAKA Arena'daki atmosferden etkilenmediğine vurgu yapılarak, "Panathinaikos, ilk turdaki 15 maçta 14 galibiyet aldığı 'kalesinde' 48 saatte iki kez mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı.

    Sportday gazetesi ise, Obradovic'in takımını çok iyi hazırladığı vurgulanarak, "Obrodovic, ona gönül vermiş 'yeşilleri' üzdü." başlığıyla haberi duyurdu.

    Proto Thema gazetesi de haberinde, play-off mücadelelerinde ilk iki maçı kaybeden takımların, hiç dörtlü finale çıkamadığına işaret ederek, "Panathinaikos'un turu geçmesi çok zor hale geldi." yorumuna yer verdi.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:57
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