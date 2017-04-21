Yunan basınında manşet Obradovic
Yunan basını, THY Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Panathinaikos'u deplasmandaki iki maçta da yenmesinin ardından Fenerbahçe başantrenörü Obradovic'e övgüler yağdırdı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods takımını 80-75 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçmesi Yunan medyasında geniş biçimde yer aldı.
Yunan gazeteleri, deplasmandaki maçları kazanarak büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic'e övgüler yağdırdı.
Kathimerini gazetesi, "Obradovic, OAKA kalesini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez dörtlü finale yükselmeye sadece bir adım uzaklıkta bulunduğunu belirtti.
Haberde, Obradovic'in takımının OAKA Arena'daki atmosferden etkilenmediğine vurgu yapılarak, "Panathinaikos, ilk turdaki 15 maçta 14 galibiyet aldığı 'kalesinde' 48 saatte iki kez mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı.
Sportday gazetesi ise, Obradovic'in takımını çok iyi hazırladığı vurgulanarak, "Obrodovic, ona gönül vermiş 'yeşilleri' üzdü." başlığıyla haberi duyurdu.
Proto Thema gazetesi de haberinde, play-off mücadelelerinde ilk iki maçı kaybeden takımların, hiç dörtlü finale çıkamadığına işaret ederek, "Panathinaikos'un turu geçmesi çok zor hale geldi." yorumuna yer verdi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:57
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 44
Yorum
Eaglewatch81 İşin açıkcası şans yanımızdada diğildi kaçtane pozisyon var uzatmalarda cenk babek Q7 ve talisca biri girse tamam işte
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 10
Yorum
HASAN CAN BENCE BÖYLE BASARIYI BU SEKİL YORUMLA KÖTÜLEYECEK KADAR DÜSMEYİN. TESADÜFSE SENİN TAKIMIN NİYE ALAMIYO?
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 44
Yorum
Eaglewatch81 ne yazayımki hiç işte gökhan gönül ile beck dururken o iki amatör futbolcu ne diye penaltı atar
Yunan basınında manşet Obradovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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