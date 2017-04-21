Efes ve Daçka sahneye çıkıyor
THY Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçlarında rakiplerine yenilen temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Darüşşafaka, bugün sahaya çıkıyor. Olympiakos'a konuk olan Efes, seriyi eşitlemek için 21.00'de Yunan rakibiyle karşılaşacak. Bu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Daçka da 22.00'de başlayacak karşılaşmada Real Madrid'e konuk olacak. Bu mücadele de beİN Sports2'den ekranlara gelecek.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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