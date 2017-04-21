 Efes ve Daçka sahneye çıkıyor – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Efes ve Daçka sahneye çıkıyor

    Efes ve Daçka sahneye çıkıyor
    Play-Off turu ilk maçlarında rakiplerine yenilen temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Darüşşafaka, bugün sahaya çıkıyor. Olympiakos'a konuk olan Efes, seriyi eşitlemek için 21.00'de Yunan rakibiyle karşılaşacak. Bu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Daçka da 22.00'de başlayacak karşılaşmada Real Madrid'e konuk olacak. Bu mücadele de beİN Sports2'den ekranlara gelecek.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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