Daçka, Real Madrid'i evinde yıktı
Daçka, Madrid'de tarih yazdı... Deplasmanda Real Madrid'i 84-80 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride durumu 1-1 yaptı ve saha avantajını eline geçirdi.
THY Euroleague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Yunan ekiplerini mağlup etmesinden sonra Darüşşafaka Doğuş da normal sezonun lideri Real Madrid'i deplasmanda yenerek kritik bir zafere imza attı. Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i deplasmanda 84-80 yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi. Daçka ayrıca saha avantajını da ele geçirdi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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