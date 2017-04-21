Anadolu Efes, Olympiakos'u dize getirdi

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'a karşı 73-71 galip gelmelerinin Dörtlü Final yolunda büyük bir zafer olduğunu söyledi.

Perasovic, Barış ve Dostluk Salonu'nundaki maçın ardından yaptığı açıklamada deplasmandaki karşılaşmalarda seriyi 1-1'e getirerek önemli bir avantaj yakaladıklarını belirtti.

Karşılaşmanın başında iyi savunma yaptıklarını dile getiren Perasovic, ancak buna rağmen rakibin üç sayılık basketlerine engel olamadıklarını ifade etti.

Az farkla kazandıkları maçta şansın yanlarında olduğunu anlatan Hırvat çalıştırıcı, "Bu akşam Dörtlü Final yolunu mümkün kılan büyük bir zafer kazandık. Eğer bugün kaybetseydik psikolojik olarak çok zor olurdu." diye konuştu.

Perasovic, Olympiakos'un büyük bir takım olduğuna dikkati çekerek, "İçeride veya dışarıda fark etmeden iyi oynayan bir ekiple karşılaşıyoruz. Bizim için zorlu bir mücadele olacak ama şimdi tur atlama imkanımız var." değerlendirmesinde bulundu.