Yunanlılar ‘Felç oldu’
Fener’in Atina’daki dev zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
F.Bahçe'nin Pana zaferi Avrupa basınının manşetlerini süslerken, Yunanistan medyası da üstünlüğün sarı-lacivertlilerde olduğunu kaydetti. sport24 sitesi, 'Panathinaikos avantajı çöpe attı' başlığını kullanırken, Yoncaların ikinci yarıda sadece 16 sayı atabildiğine vurgu yapıldı. Atina ekibinin Fenerbahçe önünde adeta çöktüğü belirtildi ve Obradovic'in takımını ikinci yarıya sakladığı ifade edildi. Gazzetta sitesi de "Bogdanovic OAKA'da kariyer rekoru kırdı" yorumunu yaptı ve ekledi: "Fenerbahçe, Panathinaikos'un koltuğunu kırdı." Diğer başlık ve ifadeler ise şöyle: onsports: "Panathinaikos, ikinci devre intihar etti. Yoncalar ilk 1.5 periyotta mükemmel oynarken, ikinci yarı çöktü ve Türkler durumu 1-0 yaptı." sdna: "Panathinaikos, Fener'in büyülü devre performansı ile kaybetti." leoforos Pascual: "Felç olduk." basketnet: "Fenerbahçe fren yaptırdı."
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Yunanlılar ‘Felç oldu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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