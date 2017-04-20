 Yunanlılar ‘Felç oldu’ – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Yunanlılar ‘Felç oldu’

    Yunanlılar ‘Felç oldu’

    Fener’in Atina’daki dev zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

    F.Bahçe'nin Pana zaferi Avrupa basınının manşetlerini süslerken, Yunanistan medyası da üstünlüğün sarı-lacivertlilerde olduğunu kaydetti. sport24 sitesi, 'Panathinaikos avantajı çöpe attı' başlığını kullanırken, Yoncaların ikinci yarıda sadece 16 sayı atabildiğine vurgu yapıldı. Atina ekibinin önünde adeta çöktüğü belirtildi ve Obradovic'in takımını ikinci yarıya sakladığı ifade edildi. Gazzetta sitesi de "Bogdanovic OAKA'da kariyer rekoru kırdı" yorumunu yaptı ve ekledi: "Fenerbahçe, Panathinaikos'un koltuğunu kırdı." Diğer başlık ve ifadeler ise şöyle: onsports: "Panathinaikos, ikinci devre intihar etti. Yoncalar ilk 1.5 periyotta mükemmel oynarken, ikinci yarı çöktü ve Türkler durumu 1-0 yaptı." sdna: "Panathinaikos, Fener'in büyülü devre performansı ile kaybetti." leoforos Pascual: "Felç olduk." basketnet: "Fenerbahçe fren yaptırdı."
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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