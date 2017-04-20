Haydi bi daha!
Erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında devirdiği Panathinaikos ile bugün bir kez daha kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde büyük bir avantaj yakalayacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yendiği Panathinaikos Superfoods'u bugün deplasmanda oynayacağı ikinci karşılaşmada da mağlup ederek Dörtlü Final için büyük avantaj yakalamak istiyor. OAKA Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak serinin ikinci maçı, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
11 YIL SONRA İLK TÜRK TAKI MI
Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı olmuştu. Rakibini bugün de devirmesi durumunda seride 2-0 öne geçecek sarılacivertlilere, Dörtlü Final'e yükselmek için İstanbul'da tek galibiyet yetecek.
OBRADOVİC İLE COŞUYOR
Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, Sırp hoca ile 3 kez playoff'lara kaldı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 7 çeyrek final karşılaşmasını da kayıpsız geçti.
HAZIRIZ
Başantrenör Obradovic, ilk maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirtip "Rakibimize sayı şansı vermedik. Yarınki mücadelede de aynı şekilde oynayacağız. Karşılaşmaya hazırız. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.
SÜPER İKİLİ BOGDAN&KALİNİC
Fenerbahçe'de serinin ilk maçında ön plana çıkan isimler Bogdan Bogdanovic ve Nikola Kalinic olurken, bu ikili özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Üç sayılık atışlarda Bogdanovic 6'da 5, Kalinic ise 6'da 4'le mücadele etti. Bu iki isim toplam 12'de 9 üç sayılık isabet bularak Panathinaikos'u da geride bıraktı. Yunan ekibi, ilk maçta üç sayı çizgisinin gerisinden takım halinde 23'te 7 isabetle oynadı. Serinin ilk maçında Bogdanovic 23, Kalinic ise 16 sayı atmıştı.
PANA 5 MAÇTIR KAYIP
Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 5 maçı da kaybetti. Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor. Panathinaikos, 2014-2015'te playoff'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de yenilince galibiyet hasreti 5 müsabakaya çıktı.
11 YIL SONRA İLK TÜRK TAKI MI
Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı olmuştu. Rakibini bugün de devirmesi durumunda seride 2-0 öne geçecek sarılacivertlilere, Dörtlü Final'e yükselmek için İstanbul'da tek galibiyet yetecek.
OBRADOVİC İLE COŞUYOR
Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, Sırp hoca ile 3 kez playoff'lara kaldı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 7 çeyrek final karşılaşmasını da kayıpsız geçti.
HAZIRIZ
Başantrenör Obradovic, ilk maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirtip "Rakibimize sayı şansı vermedik. Yarınki mücadelede de aynı şekilde oynayacağız. Karşılaşmaya hazırız. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.
SÜPER İKİLİ BOGDAN&KALİNİC
Fenerbahçe'de serinin ilk maçında ön plana çıkan isimler Bogdan Bogdanovic ve Nikola Kalinic olurken, bu ikili özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Üç sayılık atışlarda Bogdanovic 6'da 5, Kalinic ise 6'da 4'le mücadele etti. Bu iki isim toplam 12'de 9 üç sayılık isabet bularak Panathinaikos'u da geride bıraktı. Yunan ekibi, ilk maçta üç sayı çizgisinin gerisinden takım halinde 23'te 7 isabetle oynadı. Serinin ilk maçında Bogdanovic 23, Kalinic ise 16 sayı atmıştı.
PANA 5 MAÇTIR KAYIP
Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 5 maçı da kaybetti. Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor. Panathinaikos, 2014-2015'te playoff'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de yenilince galibiyet hasreti 5 müsabakaya çıktı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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