 Haydi bi daha! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Haydi bi daha!

    Haydi bi daha!

    Erkek basketbol takımı, play-off serisi ilk maçında devirdiği ile bugün bir kez daha kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde büyük bir avantaj yakalayacak.

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yendiği Panathinaikos Superfoods'u bugün deplasmanda oynayacağı ikinci karşılaşmada da mağlup ederek Dörtlü Final için büyük avantaj yakalamak istiyor. OAKA Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak serinin ikinci maçı, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

    11 YIL SONRA İLK TÜRK TAKI MI
    Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı olmuştu. Rakibini bugün de devirmesi durumunda seride 2-0 öne geçecek sarılacivertlilere, Dörtlü Final'e yükselmek için İstanbul'da tek galibiyet yetecek.

    OBRADOVİC İLE COŞUYOR
    Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, Sırp hoca ile 3 kez playoff'lara kaldı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 7 çeyrek final karşılaşmasını da kayıpsız geçti.

    HAZIRIZ
    Başantrenör Obradovic, ilk maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirtip "Rakibimize sayı şansı vermedik. Yarınki mücadelede de aynı şekilde oynayacağız. Karşılaşmaya hazırız. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.

    SÜPER İKİLİ BOGDAN&KALİNİC
    Fenerbahçe'de serinin ilk maçında ön plana çıkan isimler Bogdan Bogdanovic ve Nikola Kalinic olurken, bu ikili özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Üç sayılık atışlarda Bogdanovic 6'da 5, Kalinic ise 6'da 4'le mücadele etti. Bu iki isim toplam 12'de 9 üç sayılık isabet bularak 'u da geride bıraktı. Yunan ekibi, ilk maçta üç sayı çizgisinin gerisinden takım halinde 23'te 7 isabetle oynadı. Serinin ilk maçında Bogdanovic 23, Kalinic ise 16 sayı atmıştı.

    PANA 5 MAÇTIR KAYIP
    Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 5 maçı da kaybetti. Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor. Panathinaikos, 2014-2015'te playoff'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de yenilince galibiyet hasreti 5 müsabakaya çıktı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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