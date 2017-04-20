Efes tutunamadı!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında, konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'a 87-72 yenildi ve seride 1-0 geriye düştü. Olympiakos, Mantzaris ve Milutinov ile üst üste sayılar bulduğu ilk çeyreği, 18-11 üstün bitirdi. Papanikolaou, Green ve Waters ile etkili olan ev sahibi takım, yedek oyuncuları Heurtel ve Honeycutt'ın ayakta tuttuğu Anadolu Efes karşında farkı, ikinci çeyrekte 11 sayıya (42-31) çıkardı.



İKİNCİ MAÇ YARIN

İkinci yarıya, Spanoulis ve Printezis'le hızlı başlayan Olympiakos, çeyreğin bitimine 5 dakika 49 saniye kala 18 sayılık (55-37) üstünlük kurdu. Yunan kulübü, son 10 dakikaya da 67-50 önde girdi. Farkı son çeyrekte de kapayamayan temsilcimiz salondan 87-72 mağlup ayrıldı. Serinin ikinci maçı, yarın 21.00'de yine Yunanistan'da oynanacak.



ANADOLU EFES DİRENEMEDİ

Anadolu Efes güçlü rakibi karşısında bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Yunan temsilcisi maçı başından sonuna kadar üstün götürdü ve salondan galip ayrıldı. Yarınki maçta ekibimiz salondan galip ayrılarak seriyi eşitlemeye ve avantajı kapmaya çalışacak.



Salon: Barış ve Dostluk



Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya)



Olympiakos: Spanoulis 10, Mantzaris 14, Papapetrou 6, Printezis 11, Milutinov 11, Papanikolaou 8, Birch 4, Toliopoulos, Agravanis 4, Green 13, Waters 6



Anadolu Efes: Granger 12, Paul 6, Cedi Osman 2, Brown 3, Dunston 8, Heurtel 14, Honeycutt 17, Kirk 4, Doğuş Balbay, Thomas 6



1. Periyot: 18-11



Devre: 42-31



3. Periyot: 67-50