 CSKA final four'a çok yakın – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    CSKA final four'a çok yakın

    CSKA final four'a çok yakın

    Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, sahasında İspanya'nın Baskonia ekibini 84-82 yendi. Rusya temsilcisi, seride durumu 2-0 yaptı

    İlk maçı da 98-90 kazanan Rusya temsilci, bu sonucun ardından durumu 2-0'a getirdi.

    Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 önde kapatan CSKA Moskova, soyunma odasına da 40-35 üstün gitti. Üçüncü periyotta farkı açarak son çeyreğe 69-58 önde giren ev sahibi takım sahadan 84-82 galip ayrıldı.

    İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı, 25 Nisan Salı günü Fernando Buesa Arena'da oynanacak.

    CSKA Moskova: 84 - Baskonia: 82

    Salon: Megasport Arena

    Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya)

    CSKA Moskova: De Colo 10, Jackson 7, Hines 10, Kurbanov 8, Vorontsevich 2, Teodosic 16, Augustine 9, Fridzon 8, Higgins 8, Khryapa 6

    Baskonia: Larkin 8, Hanga 6, Budinger 12, Shengelia 3, Voigtmann 10, Beaubois 21, Blazic 2, Diop 7, Tillie 10, Laprovittola 3, Luz

    1. Periyot: 21-20

    Devre: 40-35

    3. Periyot: 69-58

    Beş faulle çıkanlar: 35.21 Hanga, 37.52 Tillie (Baskonia), 37.52 De Colo (CSKA Moskova)

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
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