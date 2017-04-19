Destanakis!

THY Euroleague'de final four mücadelesi veren Fenerbahçe, Yunanistan'da Panathinaikos karşısında resmen destan yazdı. Çeyrek final ilk maçında ilk çeyreği 16-15 önde tamamlayan Kanarya, ikinci çeyrekte bir ara 16 sayı geriye düştü ve devreyi de 14 sayı yenik (42- 28) tamamladı. Ancak sarılacivertliler, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı.



16 SAYI ATABİLDİLER

Üçüncü periyotta 20-8'lik bir skor elde edip farkı kapatan ve skoru 50-48'e getiren sarı-lacivertliler, son periyotta da rakibine sadece 8 sayı attırdı. İkinci yarıda toplamda sadece 16 sayı bulan Pana'yı 71-58 yenen F.Bahçe, deplasmanda elde ettiği bu galibiyetle seride 1-0 öne geçip büyük avantaj yakaladı.



TRİBÜNLER DOLU, SALON DUMAN ALTI!

Karşılaşma için satışa çıkan 18 bin biletin tamamı satıldı. Tribnler tıklım tıklım dolarken Türkiye'den de az sayıda Fenerbahçeli üstlerinde forma olmadan karşılaşmayı izlediler. Bu arada OAKA Arena'da sigara içmenin serbest olması nedeniyle salon duman altı oldu. Pana'lı taraftarlar Obradovic'e de büyük ilgi gösterdi.



İKİNCİ MAÇ YARIN YİNE ATİNA'DA

Serinin ikinci maçı, yarın saat 21.00'de yine Atina'da oynanacak. 5 maç üzerinden oynanan çeyrek final serisinde Panathinaikos sezonu ilk 4'te bitirdiği için ev sahibi avantajına sahipti ama Kanarya, bu avantajı lehine çevirdi. Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 25 ve 27 Nisan'da Yunan ekibi Ülker Arena'da karşılaşacak.