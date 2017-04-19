 Daçka lidere boyun eğdi – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Daçka lidere boyun eğdi

    Darüşşafaka Doğuş THY Euroleague'in play-off serisinde eşleştiği Real Madrid’le ilk maçına İspanya'da çıktı. Temsilcimiz, iyi başladığı mücadeleden 83-75'lik skorla yenik ayrıldı.

    Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 83-75 yenildi.

    Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 geriye düştü.

    Maçın başında iki takım da savunma yapmakta zorlandı ve 7. dakika 14-14 beraberlikle geçildi. Kötü hücum yapan Real Madrid, kalan dakikalarda sadece 2 sayı bulabilirken, Harangody ve Bertans ile bunu iyi değerlendiren Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyrek sonunda 8 sayılık üstünlük yakaladı: 24-16

    Darüşşafaka Doğuş, ikinci periyoda da iyi başladı ve Anderson'un 4 sayısıyla 11. dakikada farkı 12'ye (28-16) çıkardı. 3,5 dakikalık suskunluğunu Doncic ile sonlandıran Real Madrid, Hunter ile farkı eritmeye başladı. Ev sahibi ekip, son bölümde Llull ile üst üste 3 sayılık basketler bulurken, Darüşşafaka Doğuş, ilk yarıyı 37-36 önde tamamladı.

    Konuk ekibin basit top kayıplarını maçın 3. periyodunda iyi değerlendiren Real Madrid, Llull'ün üç sayılık basketiyle 23. dakikada 44-40 öne geçti. Darüşşafaka Doğuş, oyunda dengeyi kurma fırsatlarını değerlendiremeyince İspanyol ekibi, 3. çeyreğin sonunda 61-53 üstünlük sağladı.

    İlk yarıdaki iyi oyununu ortaya koyamayan konuk ekip, Hunter'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada 14 sayı (74-60) geriye düştü. Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'ın sayılarıyla 39. dakikada farkı üç sayıya (78-75) indirmeyi başardı. Son dakika içinde Llull ile yine etkili olan Real Madrid, karşılaşmayı 83-75 kazandı.

    İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 21 Nisan Cuma günü yine Madrid'de oynanacak.

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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