Daçka lidere boyun eğdi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 83-75 yenildi.

Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 geriye düştü.

Maçın başında iki takım da savunma yapmakta zorlandı ve 7. dakika 14-14 beraberlikle geçildi. Kötü hücum yapan Real Madrid, kalan dakikalarda sadece 2 sayı bulabilirken, Harangody ve Bertans ile bunu iyi değerlendiren Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyrek sonunda 8 sayılık üstünlük yakaladı: 24-16

Darüşşafaka Doğuş, ikinci periyoda da iyi başladı ve Anderson'un 4 sayısıyla 11. dakikada farkı 12'ye (28-16) çıkardı. 3,5 dakikalık suskunluğunu Doncic ile sonlandıran Real Madrid, Hunter ile farkı eritmeye başladı. Ev sahibi ekip, son bölümde Llull ile üst üste 3 sayılık basketler bulurken, Darüşşafaka Doğuş, ilk yarıyı 37-36 önde tamamladı.

Konuk ekibin basit top kayıplarını maçın 3. periyodunda iyi değerlendiren Real Madrid, Llull'ün üç sayılık basketiyle 23. dakikada 44-40 öne geçti. Darüşşafaka Doğuş, oyunda dengeyi kurma fırsatlarını değerlendiremeyince İspanyol ekibi, 3. çeyreğin sonunda 61-53 üstünlük sağladı.

İlk yarıdaki iyi oyununu ortaya koyamayan konuk ekip, Hunter'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada 14 sayı (74-60) geriye düştü. Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'ın sayılarıyla 39. dakikada farkı üç sayıya (78-75) indirmeyi başardı. Son dakika içinde Llull ile yine etkili olan Real Madrid, karşılaşmayı 83-75 kazandı.

İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 21 Nisan Cuma günü yine Madrid'de oynanacak.