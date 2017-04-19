Daçka lidere boyun eğdi
Darüşşafaka Doğuş THY Euroleague'in play-off serisinde eşleştiği Real Madrid’le ilk maçına İspanya'da çıktı. Temsilcimiz, iyi başladığı mücadeleden 83-75'lik skorla yenik ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 83-75 yenildi.
Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 geriye düştü.
Maçın başında iki takım da savunma yapmakta zorlandı ve 7. dakika 14-14 beraberlikle geçildi. Kötü hücum yapan Real Madrid, kalan dakikalarda sadece 2 sayı bulabilirken, Harangody ve Bertans ile bunu iyi değerlendiren Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyrek sonunda 8 sayılık üstünlük yakaladı: 24-16
Darüşşafaka Doğuş, ikinci periyoda da iyi başladı ve Anderson'un 4 sayısıyla 11. dakikada farkı 12'ye (28-16) çıkardı. 3,5 dakikalık suskunluğunu Doncic ile sonlandıran Real Madrid, Hunter ile farkı eritmeye başladı. Ev sahibi ekip, son bölümde Llull ile üst üste 3 sayılık basketler bulurken, Darüşşafaka Doğuş, ilk yarıyı 37-36 önde tamamladı.
Konuk ekibin basit top kayıplarını maçın 3. periyodunda iyi değerlendiren Real Madrid, Llull'ün üç sayılık basketiyle 23. dakikada 44-40 öne geçti. Darüşşafaka Doğuş, oyunda dengeyi kurma fırsatlarını değerlendiremeyince İspanyol ekibi, 3. çeyreğin sonunda 61-53 üstünlük sağladı.
İlk yarıdaki iyi oyununu ortaya koyamayan konuk ekip, Hunter'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada 14 sayı (74-60) geriye düştü. Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'ın sayılarıyla 39. dakikada farkı üç sayıya (78-75) indirmeyi başardı. Son dakika içinde Llull ile yine etkili olan Real Madrid, karşılaşmayı 83-75 kazandı.
İki takım arasındaki ikinci karşılaşma, 21 Nisan Cuma günü yine Madrid'de oynanacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:34
- 3 Bayernli Kassai'nin odasını bastı!
Toplam 2
Yorum
GFB Elveda BARCA :)
- Usta'dan 2010-11 sezonu açıklaması
Toplam 4
Yorum
fenerli yav yıl oldu 2017 siz hala orda mısınız?
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 3
Yorum
Doğru söz Küfür tek millettir.uefa türk ve müslüman kulüplerine adeletsizlik yapıyor.avrupa kluplerini kolluyor nokta.
Daçka lidere boyun eğdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.