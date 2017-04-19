 Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi

    Play-Off Turu'nda bugün iki temsilcimiz sahne alacak.

    , Olympiakos; Darüşşafaka Doğuş da Real Madrid deplasmına çıkacak. Günün ilk maçı Yunanistan'da oynanacak. A.Efes, 21.00'de başlayacak karşılaşmada Olympiakos'a konuk olacak. Serinin bu ilk müsabakası beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Daçka ise İspanya'da Real Madrid'e karşı galibiyet arayacak. Temsilcimizin saat 22.00'de başlayacak kritik karşılaşması da beİN Sports 2'den ekranlara gelecek.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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