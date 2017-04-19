Avrupa’da Türk gecesi
THY Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda bugün iki temsilcimiz sahne alacak.
Anadolu Efes, Olympiakos; Darüşşafaka Doğuş da Real Madrid deplasmına çıkacak. Günün ilk maçı Yunanistan'da oynanacak. A.Efes, 21.00'de başlayacak karşılaşmada Olympiakos'a konuk olacak. Serinin bu ilk müsabakası beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Daçka ise İspanya'da Real Madrid'e karşı galibiyet arayacak. Temsilcimizin saat 22.00'de başlayacak kritik karşılaşması da beİN Sports 2'den ekranlara gelecek.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Avrupa’da Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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