Anadolu Efes Atina'da yıkıldı!
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında, konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'a 87-72 yenildi.
Olympiakos, Mantzaris ve Milutinov ile üst üste sayılar bulduğu ilk çeyreği, 18-11 üstün bitirdi.
Anadolu Efes'in hücumda Olympiakos'a ayak uydurduğu 2. periyot, bol skorlu geçti. Oyuna kenardan giren Papanikolaou, Green ve Waters ile etkili olan ev sahibi takım, yedek oyuncuları Heurtel ve Honeycutt'ın ayakta tuttuğu Anadolu Efes karşında farkı, 11 sayıya (42-31) çıkardı.
İkinci yarıya, Spanoulis ve Printezis'le hızlı başlayan Olympiakos, çeyreğin bitimine 5 dakika 49 saniye kala 18 sayılık (55-37) üstünlük kurdu. Yunan kulübü, son 10 dakikaya da 67-50 önde girdi.
Son periyodun ilk 3 dakikasında rakibine, yalnızca 3 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, skoru 70-60'a getirdi. Fakat bu noktadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Olympiakos, sahadan 87-72 galip ayrıldı.
Olympiakos böylece seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı, 21 Nisan Cuma günü TSİ 21.00'de yine Yunanistan'da oynanacak.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya)
Olympiakos: Spanoulis 10, Mantzaris 14, Papapetrou 6, Printezis 11, Milutinov 11, Papanikolaou 8, Birch 4, Toliopoulos, Agravanis 4, Green 13, Waters 6
Anadolu Efes: Granger 12, Paul 6, Cedi Osman 2, Brown 3, Dunston 8, Heurtel 14, Honeycutt 17, Kirk 4, Doğuş Balbay, Thomas 6
1. Periyot: 18-11
Devre: 42-31
3. Periyot: 67-50
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 7
Yorum
ZAFER GET ORDAN SAF
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 27
Yorum
Özgür Gs lıyım ama ekici ye haksızlık yapıldı fb ye gitmek istiyorsa fb bonservis parasını verir yada sezon sonuna kadar ts de oynar sonra gider
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 7
Yorum
Özgür Bir gs lı olarak turu gecmenizi canı gönülden istiyorum inşallah o kupa bir daha turkiyeye gelir
Anadolu Efes Atina'da yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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