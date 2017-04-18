..Ve Kanarya parkeye çıkıyor
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında bugün Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak.
OAKA Arena'da saat 21.00'de başlayacak maç TRT Spor ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Serinin 2. maçı da perşembe günü yine Atina'da yapılacak. Organizasyondaki diğer temsilcilerimizin maç programı ise şöyle: YARIN: 21.00 Olmypiakos- A.Efes, 22.00 Real Madrid-D.Doğuş.
SAHA AVANTAJI RAKİPTE
Zorlu seri öncesi saha avantajı rakipten yana. Üç galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, en çok 5 maç oynanacak. Üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç da Atina'da oynanacak. Efes ve Doğuş'ta da saha avantajı rakiplerde.
OAKA'DA YIKILMIYOR
F.Bahçe ve Panathinakos arasında normal sezonda oynanan maçları ev sahibi takımlar kazandı. Yunan ekibi sahasında 81-70, Kanarya da İstanbul'da 84-63 galip geldi. Öte yandan Türk takımları, Panathinaikos'u deplasmanda 11 yıldır yenemiyor. Yunan temsilcisi OAKA Arena'da en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilmişti.
'F.BAHÇE DAHA ŞANSLI'
Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Thomas Heurtel, Fenerbahçe'nin tur şansını değerlendirirken, sarı-lacivertli takımı 4'lü finale yakın gördüğünü söyledi. Tecrübeli oyuncu "F.Bahçe'nin Dörtlü Final için büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Darüşşafaka'nın da şansı var. Çok iyi maçlar bizi bekliyor olacak" diye konuştu.
'NEYİ TARTIŞIYORUZ'
Obradovic maç öncesi Yunan basınına röportaj verdi ve gelen saçma soruları tersledi. 13 yıl çalıştığı P'Naikos'ta 23 kupa kazanan Obra, 'Bu seride P'Naikos ile ilişkileriniz sınanacak mı?' sorusuna "Neyi tartışıyoruz burada! Bunlar komik şeyler. Ben profesyonelim ve kazanmak için elimden geleni yapacağım" cevabı verdi. Sırp hoca, turu kimin geçeceği sorusunu da "Ne dememi bekliyorsun" diyerek sert bir şekilde yanıtladı.
SAHA AVANTAJI RAKİPTE
Zorlu seri öncesi saha avantajı rakipten yana. Üç galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, en çok 5 maç oynanacak. Üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç da Atina'da oynanacak. Efes ve Doğuş'ta da saha avantajı rakiplerde.
OAKA'DA YIKILMIYOR
F.Bahçe ve Panathinakos arasında normal sezonda oynanan maçları ev sahibi takımlar kazandı. Yunan ekibi sahasında 81-70, Kanarya da İstanbul'da 84-63 galip geldi. Öte yandan Türk takımları, Panathinaikos'u deplasmanda 11 yıldır yenemiyor. Yunan temsilcisi OAKA Arena'da en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilmişti.
'F.BAHÇE DAHA ŞANSLI'
Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Thomas Heurtel, Fenerbahçe'nin tur şansını değerlendirirken, sarı-lacivertli takımı 4'lü finale yakın gördüğünü söyledi. Tecrübeli oyuncu "F.Bahçe'nin Dörtlü Final için büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Darüşşafaka'nın da şansı var. Çok iyi maçlar bizi bekliyor olacak" diye konuştu.
'NEYİ TARTIŞIYORUZ'
Obradovic maç öncesi Yunan basınına röportaj verdi ve gelen saçma soruları tersledi. 13 yıl çalıştığı P'Naikos'ta 23 kupa kazanan Obra, 'Bu seride P'Naikos ile ilişkileriniz sınanacak mı?' sorusuna "Neyi tartışıyoruz burada! Bunlar komik şeyler. Ben profesyonelim ve kazanmak için elimden geleni yapacağım" cevabı verdi. Sırp hoca, turu kimin geçeceği sorusunu da "Ne dememi bekliyorsun" diyerek sert bir şekilde yanıtladı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
..Ve Kanarya parkeye çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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