Potanın kralı Fenerbahçe
Fenerbahçe, THY Euroleague play-off ilk maçında Panathinaikos karşısında destan yazdı. OAKA'da 21 bin Yunan taraftarın önündeki maçta 14 sayı geriden gelip maçı 71-58 kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 11 yıl aradan sonra Panathinaikos'u OAKA'da yenen ilk Türk takımı oldu.
İstanbul'da oynanacak final four'a üst üste 3. kez adını yazdırmak isteyen Fenerbahçe, THY Euroleague play-off turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos'la karşılaştı. OAKA Arena'da 21 bin taraftarın önünde oynanan karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Obradovic'in öğrencileri sahadan 71-58 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
11 YIL SONRA BİR İLK
Fenerbahçe, Türk takımlarının OAKA Arena'daki uzun süren galibiyet hasretine son verdi.
Yeşil-beyazlıları Atina'da en son 11 yıl önce Anadolu Efes 76-73 yenmiş, o tarihten bu yana oynanan 17 karşılaşma ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilmişti.
3 maç kazanan ekibin son 4'e kalacağı eşleşmede Panathinaikos'u deplasmanda devirerek rakibinin saha avantajını kıran Fenerbahçe, 20 Nisan Perşembe günü yine aynı salonda oynanacak serinin ikinci maçına seride 1-0 önde olarak çıkacak.
OBRADOVIC'İN ANLAMLI ZAFERİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5 kez Euroleague şampiyonluğu yaşadığı Panathinaikos karşısına bu kez Fenerbahçe koçu olarak çıktı. Obradovic, eski takımına uzun yıllar unutamayacağı bir yenilgi yaşattı ve final four yolunda Yunan ekibine ağır bir darbe vurdu.
PANATHİNAİKOS'TA TARİHİ HEZİMET
İkinci yarıda sadece 16 sayı atan Panathinaikos, Euroleague tarihinde bir devrede en az sayı attığı maçı oynadı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 22:50
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Toplam 30
Yorum
Ufuk Fernando Torres sezon sonu serbest.
- Bu kaleciye dikkat!
Toplam 9
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MalatyalıKartal44 eric kardeş bence taraftardan ziyade kulüp alsın tüm kritik yerleri kayıt altına teknoloji full nasılsa...Lazım olacak kalleşlere karşı...
- Beşiktaş’a Sırp hakem
Toplam 4
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Bence Balkan Dan Bi Hakem bence Avantaj
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