Potanın kralı Fenerbahçe

İstanbul'da oynanacak final four'a üst üste 3. kez adını yazdırmak isteyen Fenerbahçe, THY Euroleague play-off turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos'la karşılaştı. OAKA Arena'da 21 bin taraftarın önünde oynanan karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Obradovic'in öğrencileri sahadan 71-58 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.





11 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, Türk takımlarının OAKA Arena'daki uzun süren galibiyet hasretine son verdi.

Yeşil-beyazlıları Atina'da en son 11 yıl önce Anadolu Efes 76-73 yenmiş, o tarihten bu yana oynanan 17 karşılaşma ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilmişti.

3 maç kazanan ekibin son 4'e kalacağı eşleşmede Panathinaikos'u deplasmanda devirerek rakibinin saha avantajını kıran Fenerbahçe, 20 Nisan Perşembe günü yine aynı salonda oynanacak serinin ikinci maçına seride 1-0 önde olarak çıkacak.

OBRADOVIC'İN ANLAMLI ZAFERİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5 kez Euroleague şampiyonluğu yaşadığı Panathinaikos karşısına bu kez Fenerbahçe koçu olarak çıktı. Obradovic, eski takımına uzun yıllar unutamayacağı bir yenilgi yaşattı ve final four yolunda Yunan ekibine ağır bir darbe vurdu.



PANATHİNAİKOS'TA TARİHİ HEZİMET

İkinci yarıda sadece 16 sayı atan Panathinaikos, Euroleague tarihinde bir devrede en az sayı attığı maçı oynadı.