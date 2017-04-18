CSKA Moskova galibiyetle başladı

CSKA Moskova, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

Megasport Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Rus ekibi, ilk çeyreği 26-19 önde geçti. Baskonia, mücadelenin 2. periyodunda oyuna ortak olmaya çalıştıysa da ev sahibi takım, soyunma odasına 44-40 önde girdi.

CSKA Moskova, ikinci yarıda da hücumda iyi oynayarak 3. periyot sonunda farkı 10 sayıya çıkardı: 72-62. Oyundan kopmayan konuk ekip, 38. dakika içinde 88-86 öne geçmesini bildi. Milos Teodosic'in üç sayılık basketiyle 39. dakikada 91-90 öne geçen CSKA Moskova, karşılaşmayı da 98-90 kazandı.

Rus ekibinde 22 sayı üreten Teodosic, maçın en skorer ismi oldu. Baskonia'da ise Shane Larkin'in 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İki ekip arasındaki serinin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü yine Moskova'da oynanacak.