THY Eurolegue’de Play-off heyecanı
THY Eurolegue play-off turunun açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods’a konuk olacak.
Üç Türk takımının da saha avantajını elinde bulunduramadığı çeyrek final turunda parkeye ilk olarak Fenerbahçe çıkacak.
THY Euroleague play-off turunun ilk maçlarının programı şöyle:
18 Nisan Salı
21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
21.00 CSKA Moskova - Baskonia
19 Nisan Çarşamba
21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:52
- Yolcular netleşiyor
Toplam 7
Yorum
suat trabzon yusuf takım oyuncusu değil. Pas cimrisi. Kanat oynayıp pas atmamak takıma zaten faydası yok..
- Balotelli'yi bize getir
Toplam 12
Yorum
Bence Gelse bence Rahat 20 Gol Yapar 30 Bile Mümkün bence Kalitesi belli Almanya 2 gol yapti yanliz isini bitirdi bunu kim yapabillir ?
- Onyekuru’yu Celtic kapıyor
Toplam 1
Yorum
Bence 18 Gol Yapmis Sadece 19 Yasinda gercekten FB gelir düsüniyorsanis Bence kendinizi Kandiriyorsunus Cok daha iyi alternatifler vardir
THY Eurolegue’de Play-off heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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