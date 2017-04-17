 THY Euroleague’de Play-off heyecanı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    THY Euroleague’de Play-off heyecanı

    THY Euroleague’de Play-off heyecanı

    THY Euroleague play-off turunun açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods’a konuk olacak.

    Türkiye'yi 3 takımın temsil ettiği THY Euroleague Play-off turunda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. 30 maçlık normal sezonu Fenerbahçe 5., Anadolu Efes 6., Darüşşafaka Doğuş da son maçta Kızılyıldız'a karşı aldığı galibiyetle 8. sırada bitirerek play-off'a kalma başarısı göstermişti. Alınan bu sonuçlar doğrultusunda Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, bir başka Yunanistan takımı Olympiakos ve Darüşşafaka Doğuş ise İspanyol devi Real Madrid ile eşleşti.

    Üç Türk takımının da saha avantajını elinde bulunduramadığı çeyrek final turunda parkeye ilk olarak Fenerbahçe çıkacak.

    THY Euroleague play-off turunun ilk maçlarının programı şöyle:

    18 Nisan Salı
    21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
    21.00 CSKA Moskova - Baskonia

    19 Nisan Çarşamba
    21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
    22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:06
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