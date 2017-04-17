 ''Efes’in hedefi hep kupadır'' – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    ''Efes’in hedefi hep kupadır''

    ''Efes’in hedefi hep kupadır''

    ’in yıldızı Dunston’dan Olympiakos’a gözdağı.

    'de son 8 takım arasına kalan cephesi iddialı. Takımın yıldızlarından ABD'li Bryant Dunston "Efes'in hedefi her zaman kupadır" dedi. Tecrübeli oyuncu "Olympiakos güçlü bir rakip. Saha avantajı da onlarda ancak bu pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. İstanbul'daki Final-Four'a kalmak istiyoruz. İstanbul motivasyonumuzu artırıyor" ifadelerini kullandı. 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a kalacak.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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