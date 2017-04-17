''Efes’in hedefi hep kupadır''
Anadolu Efes’in yıldızı Dunston’dan Olympiakos’a gözdağı.
THY Euroleague'de son 8 takım arasına kalan Anadolu Efes cephesi iddialı. Takımın yıldızlarından ABD'li Bryant Dunston "Efes'in hedefi her zaman kupadır" dedi. Tecrübeli oyuncu "Olympiakos güçlü bir rakip. Saha avantajı da onlarda ancak bu pes edeceğimiz anlamına gelmiyor. İstanbul'daki Final-Four'a kalmak istiyoruz. İstanbul motivasyonumuzu artırıyor" ifadelerini kullandı. 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a kalacak.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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