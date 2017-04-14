Yeni format uçurdu!
Fenerbahçe'nin Final Four'a kalma mücadelesi verdiği Turkish Airlines Euroleague'in 16 takımlı lig usulü yeni formatı, basketbol adına olumlu sonuçlar verdi. Seyirci sayısı yüzde 15 arttı; maçları ortalama 8177 kişi izledi, reytingler yüzde 32 yükseldi, dijital takipçi sayısında ise yüzde 166'lık artış yaşandı. Euroleague şampiyonu 1 milyon euro ödül kazanacak.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Yeni format uçurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.