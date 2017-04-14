 Yeni format uçurdu! – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni format uçurdu!

    Yeni format uçurdu!
    'nin Final Four'a kalma mücadelesi verdiği Turkish Airlines Euroleague'in 16 takımlı lig usulü yeni formatı, basketbol adına olumlu sonuçlar verdi. Seyirci sayısı yüzde 15 arttı; maçları ortalama 8177 kişi izledi, reytingler yüzde 32 yükseldi, dijital takipçi sayısında ise yüzde 166'lık artış yaşandı. Euroleague şampiyonu 1 milyon euro ödül kazanacak.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni format uçurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.