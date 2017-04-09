 Pana’dan ret geldi – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Pana’dan ret geldi

    Pana’dan ret geldi

    'nin çeyrek final serisinde eşleştiği , sarı-lacivertlilerin bilet isteğini kabul etmedi.

    Kanarya, OAKA deplasmanına taraftarıyla birlikte gitmek isterken 200 bilet talebinde bulunmuştu. Yunan ekibi bu teklifi reddetti. Panathinaikos sadece oyuncu yakınları ve yöneticilere bilet vereceğini açıkladı. Bu arada cephesi ev sahibi avantajını elinde bulundurmasına rağmen rakip koçun Zeljko Obradovic olmasından dolayı çekindiklerini ifade ettiler.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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