 Avrupa’ya Türk damgası – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Avrupa’ya Türk damgası

    Avrupa’ya Türk damgası

    'nde ile 'ten sonra 'nın da Play-Off'a kalması büyük ses getirdi.

    3 Türk takımının İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a kalabilmek için mücadele edeceği son 8'in maç takvimi de dün açıklandı. 30 maçlık normal sezon sonunda , Yunan ekibi Panathinaikos, de aynı ülkeden Olympiakos, ise İspanyol devi Real Madrid ile eşleşti.

    İŞTE MAÇ TAKVİMİ
    3 galibiyete ulaşanın son 4'e kalacağı Play-Off'ta temsilcilerimizin maç programı ise şöyle:

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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