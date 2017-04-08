Udoh ve Diebler zirvede

THY Euroleague’de normal sezonda Keith Langford 21.7 sayı ortalamasıyla zirvede yer aldı. Fenerbahçe’nin pivotu Ekpe Udoh ribaund ve blok alanlarında, Galatasaray Odeabank’ın şutörü Jon Diebler da 3 sayı atış yüzdesinde lider oldu.

THY Euroleague'de 30 haftalık normal sezonun sona ermesiyle istatistiklerde zirvede yer alan isimlerde belli oldu. Unics Kazan'ın Amerikalı oyuncusu Keith Langford 21.7 sayı ortalamasıyla bu alanda zirvede yer alırken, Fenerbahçe'nin pivotu Udoh 7.6 ribaund ve 2.1 blok, Teodosic de 7.2 asist ortalamasıyla sezonu lider tamamladı. Ayrıca Galatasaray Odeabank'ın Amerikalı şutörü Diebler ise üç sayı çizgisinden yüzde 53.8 ortalamasıyla oynayarak zirvede yer aldı. Ligde normal sezonun bireysel istatistikleri şöyle:



SAYI

1 - Keith Langford (Unics Kazan) - 21.75

2 - Nando De Colo (CSKA Moskova) - 20.13

3 - Andrew Goudelock (Maccabi FOX Tel Aviv ) - 17.25

4 - Brad Wanamaker (Darussafaka Doğus) - 16.17

5 - Milos Teodosic (CSKA Moskova ) - 16.08



RİBAUND

1 - Ekpe Udoh (Fenerbahçe) - 7.65

2 - Nıcolo Melli (Brose Bamberg) - 7.40

3 - Johannes Voigtmann (Baskonia Vitoria Gasteiz ) - 7.13

4 - Tyler Honeycutt (Anadolu Efes) - 7.10

5 - Ognjen Kuzmic (Kızılyıldız) - 6.97



ASİST

1 - Milos Teodosic (CSKA Moskova) - 7.21

2 - Vassilis Spanoulis (Olympiakos) - 6.04

3 - Sergio Llull (Real Madrid) - 5.89

4 - Thomas Heurtel (Anadolu Efes) - 5.80

5 - Nick Calathes (Panathinaikos Superfoods) - 5.70



BLOK

1 - Ekpe Udoh (Fenerbahçe) - 2.12

2 - Alex Tyus (Galatasaray Odeabank) - 1.53

3 - Artsiom Parakhouski (Unics Kazan) - 1.28

4 - Tibor Pleiss (Galatasaray Odeabank) - 1.21

5 - Bryant Dunston (Anadolu Efes)- 1.10



TOP ÇALMA

1 - Charles Jenkins (Kızılyıldız) - 2.07

2 - Nick Calathes - (Panathinaikos Superfoods) - 1.57

2 - Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş) - 1.57

4 - Scottie Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş) - 1.52

5 - Branko Lazic (Kızılyıldız) - 1.40



3'LÜK YÜZDESİ

1 - Jon Diebler (Galatasaray Odeabank) - 53.85 %

2 - Jonas Maciulis (Real Madrid) - 51.61 %

3 - Pavel Antipov (Unics Kazan) - 50.67 %

4 - Andrey Vorontsevich (CSKA Moskova) - 50.52 %

5 - Dairis Bertans (Darüşşafaka Doğuş) - 50.00 %



REYTİNG

1 - Nando De Colo (CSKA Moskova) - 22.74

2 - Keith Langford (Unics Kazan) - 21.82

3 - Ekpe Udoh (Fenerbahçe)- 19.65

4 - Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş) - 17.47

5 - Milos Teodosic (CSKA Moskova) - 17.46