Euroleague'de play-off programı belli oldu
Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş‘un da yer aldığı THY Euroleague Çeyrek Final Play-Off maç takvimi belli oldu.
THY Euroleague'de Çeyrek Final Play-Off takvimi açıklandı. Play-off'a kalan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, saha avantajı rakiplerinde olduğundan dolayı serilere dejavantajlı başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak serilerde 3 galibiyete ulaşan İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da mücadele etmeye hak kazanacak. THY Euroleague'de play-off maç programı ise şöyle:
1. maç
18 Nisan Salı
21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
21.00 CSKA Moskova - Baskonia
19 Nisan Çarşamba
21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
2. maç
20 Nisan Perşembe
20.00 CSKA Moskova - Baskonia
21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
21 Nisan Cuma
21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
3. maç
25 Nisan Salı
20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia - CSKA Moskova
26 Nisan Çarşamba
19.15 Anadolu Efes - Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid
4. maç (Gerekirse)
27 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia - CSKA Moskova
28 Nisan Cuma
19.15 Anadolu Efes - Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid
5. maç (Gerekirse)
2 Mayıs Salı
Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
Olympiakos - Anadolu Efes
Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova - Baskonia
1. maç
18 Nisan Salı
21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
21.00 CSKA Moskova - Baskonia
19 Nisan Çarşamba
21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
2. maç
20 Nisan Perşembe
20.00 CSKA Moskova - Baskonia
21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
21 Nisan Cuma
21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
3. maç
25 Nisan Salı
20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia - CSKA Moskova
26 Nisan Çarşamba
19.15 Anadolu Efes - Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid
4. maç (Gerekirse)
27 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia - CSKA Moskova
28 Nisan Cuma
19.15 Anadolu Efes - Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid
5. maç (Gerekirse)
2 Mayıs Salı
Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
Olympiakos - Anadolu Efes
Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova - Baskonia
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 2
Yorum
Umm Cool story bro
- Sümela'nın şifresi
Toplam 12
Yorum
İKİZ GİDER KİLİSEDE GÜNAH ÇIKARTIRSINIZ. BU DA SİZ İKİZLERE İYİ GELİR
- Samuray olacak
Toplam 1
Yorum
git lütfen git vasat koşamayan çok riskli bi oyuncusun, sırf sneijderin kanka özleminin giderilmesi için geldin hepimiz biliyoruz
Euroleague'de play-off programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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