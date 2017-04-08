 Euroleague'de play-off programı belli oldu – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Euroleague'de play-off programı belli oldu

    Euroleague'de play-off programı belli oldu

    Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş‘un da yer aldığı THY Euroleague Çeyrek Final Play-Off maç takvimi belli oldu.

    THY Euroleague'de Çeyrek Final Play-Off takvimi açıklandı. Play-off'a kalan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, saha avantajı rakiplerinde olduğundan dolayı serilere dejavantajlı başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak serilerde 3 galibiyete ulaşan İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da mücadele etmeye hak kazanacak. THY Euroleague'de play-off maç programı ise şöyle:

    1. maç
    18 Nisan Salı
    21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
    21.00 CSKA Moskova - Baskonia

    19 Nisan Çarşamba
    21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
    22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş

    2. maç
    20 Nisan Perşembe
    20.00 CSKA Moskova - Baskonia
    21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe

    21 Nisan Cuma
    21.00 Olympiakos - Anadolu Efes
    22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş

    3. maç
    25 Nisan Salı
    20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods
    22.00 Baskonia - CSKA Moskova

    26 Nisan Çarşamba
    19.15 Anadolu Efes - Olympiakos
    21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid

    4. maç (Gerekirse)
    27 Nisan Perşembe
    20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods
    22.00 Baskonia - CSKA Moskova

    28 Nisan Cuma
    19.15 Anadolu Efes - Olympiakos
    21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid

    5. maç (Gerekirse)
    2 Mayıs Salı
    Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
    Olympiakos - Anadolu Efes
    Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
    CSKA Moskova - Baskonia
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:07
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