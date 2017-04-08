Euroleague'de play-off programı belli oldu

Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş‘un da yer aldığı THY Euroleague Çeyrek Final Play-Off maç takvimi belli oldu.

THY Euroleague'de Çeyrek Final Play-Off takvimi açıklandı. Play-off'a kalan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, saha avantajı rakiplerinde olduğundan dolayı serilere dejavantajlı başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak serilerde 3 galibiyete ulaşan İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da mücadele etmeye hak kazanacak. THY Euroleague'de play-off maç programı ise şöyle:



1. maç

18 Nisan Salı

21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe

21.00 CSKA Moskova - Baskonia



19 Nisan Çarşamba

21.00 Olympiakos - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş



2. maç

20 Nisan Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Baskonia

21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe



21 Nisan Cuma

21.00 Olympiakos - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş



3. maç

25 Nisan Salı

20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia - CSKA Moskova



26 Nisan Çarşamba

19.15 Anadolu Efes - Olympiakos

21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid



4. maç (Gerekirse)

27 Nisan Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia - CSKA Moskova



28 Nisan Cuma

19.15 Anadolu Efes - Olympiakos

21.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid



5. maç (Gerekirse)

2 Mayıs Salı

Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe

Olympiakos - Anadolu Efes

Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova - Baskonia