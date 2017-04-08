 Daçka tarih yazdı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Daçka tarih yazdı

    Daçka tarih yazdı

    THY Avrupa Ligi’nde mücadele eden Darüşşafaka, gruptaki son maçında Sırp temsilcisini devirerek tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı. Ekibimiz, İspanyol devi Real Madrid ile eşleşti

    , THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 78-62 yenerek tarih yazdı. Böylece normal sezonu 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı takım, play-off'a yükseldi. Tarihinde ilk kez play-off'a kalarak büyük bir başarıya imza atan Darüşşafaka Doğuş, Dörtlü Final'e yükselebilmek için normal sezonu lider tamamlayan İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşılaşacak.

    Maça iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, sergilediği baskılı mücadeleyle 3. dakikada 10-0 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker, Clyburn ve Moerman ile skor bulmaya devam etti ve ilk periyodu 25-14, devreyi de 43-32 üstün bitirdi. 3. çeyrekte farkı kapatan Kızılyıldız karşısında son bölüme yine de 55-49 önde giren temsilcimiz rakibine şans tanımadı ve salondan 78-62 galip ayrıldı.

    PLAY-OFF'A 3 TAKIM
    Darüşşafaka Doğuş'un play-off vizesi almasıyla birlikte coach David Blatt büyük sevinç yaşadı. Türkiye çeyrek finale 3 takım birden çıkardı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile birlikte Daçka da Dörtlü Final mücadelesi verecek.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:20
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