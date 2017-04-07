Obradovic için duygusal eşleşme

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta tarihi başarılar elde ettiği eski takımı Panathinaikos Superfoods'a karşı mücadele edecek.

Normal sezonu 5. sırada bitirerek Yunan temsilcisine rakip olan sarı-lacivertlilerde, başantrenör Obradovic için bu eşleşmenin duygusal bir anlamı olacak.

Kariyerinin en başarılı dönemlerini Panathinaikos'la geçiren Sırp başantrenör, efsanesi haline geldiği eski takımıyla 5 kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Panathinaikos'ta aralıksız 13 yıl (1999-2012) çalışarak büyük başarılar yakalayan Obradovic, bu kez Yunan ekibini Avrupa Ligi'nin dışına itmek için sahaya çıkacak.

Panathinaikos'la 23 kupa

Obradovic, Panathinaikos'la 13 yılda tam 23 kupa kazandı.

Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu başarının 5'ini Yunan temsilcisiyle yaşadı.

Sırp başantrenör, Panathinaikos'a 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını kazandırmayı başardı.

Obradovic, 13 sezon çalıştığı Panathinaikos'la 11 defa Yunanistan Ligi'nde şampiyon oldu. Tecrübeli başantrenör, eski takımına 7 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandırdı.

Panathinaikos'la Avrupa Ligi'nde 8 defa Dörtlü Final oynayan Obradovic, bu sefer eski takımını son 4 takımın arasına sokmamak için mücadele verecek.

Obradovic'ten sonra Dörtlü Final'i yok



Panathinaikos, Obradovic'in 2012 yılında görevden ayrılmasından sonra bir daha Dörtlü Final oynayamadı.

Kazandığı 6 Avrupa şampiyonluğunun 5'ini Sırp başantrenör döneminde elde eden yeşil-beyazlılar, Obradovic'ten sonra çeyrek finalden öteye gidemedi.

Yunan ekibi, Dörtlü Final'de 2012 yılında Sırp başantrenör yönetiminde yer aldıktan sonra, son 4 sezondur çeyrek finali geçemedi.

Panathinaikos, son 4 sezonda Avrupa Ligi'nde play-off'ta iki kez CSKA Moskova, birer defa da Barcelona ve Baskonia'ya kaybetti.

Üst üste 7. kez Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak olan Yunan ekibi, Fenerbahçe'yi geçerek Obradovic'ten sonra ilk kez Dörtlü Final'e kalmaya çalışacak.

OAKA Arena'da Türk takımları galibiyeti unuttu

Türk takımları, Panathinaikos'u deplasmanda 11 yıldır yenemiyor.

Yunan temsilcisi iç saha maçlarını oynadığı OAKA Arena'da en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilmişti.

O tarihten bu yana Panathinaikos, sahasında Türk takımlarıyla oynadığı 17 maçı da kazandı. Panathinaikos'u Atina'da son yenen Türk takımı ise o zamanki adıyla Efes Pilsen oldu. Efes Pilsen rakibini 11 yıl önce OAKA Arena'da 76-73 mağlup etmişti.

Aradan geçen 11 yılda Atina'da Anadolu Efes ve Fenerbahçe yedişer, Darüşşafaka Doğuş 2, Galatasaray ise 1 kez Panathinaikos'a yenildi.

Fenerbahçe'nin Dörtlü Final'e kalması için mutlaka Türk takımlarının Atina'daki 11 yıllık galibiyet hasretini bitirmesi gerekiyor. Obradovic'in öğrencileri, play-off'ta saha ve seyirci avantajına sahip Panathinaikos Superfoods'u yaklaşık 19 bin kapasiteli OAKA Arena'da yenemezse Dörtlü Final oynama şansı yakalayamayacak.