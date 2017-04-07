Haydi Daçka göster gücünü

THY Avrupa Ligi'nde bugün kritik bir maç oynanacak. Darüşşafaka Doğuş, Avrupa Ligi'nin son haftasında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Son maçlara Sırp ekibinin bir sıra arkasında 9. giren Daçka, güçlü rakibini devirmesi halinde ilk 8'e adını yazdıracak ve Play-Off'ta mücadele etmeye hak kazanacak. Volkswagen Arena'da oynanacak ve beİN Sports 2'den yayınlanacak kritik müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ayrıca bu maçın galibi, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider kapatmayı garantileyen Real Madrid'in rakibi olacak.