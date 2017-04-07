 Efes, Madrid deplasmanında – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Efes, Madrid deplasmanında

    Efes, Madrid deplasmanında
    'nde Fenerbahçe ile birlikte Play-Off'a kalmayı garantileyen bugün İspanyol devi ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimizin bu zorlu maçı saat 22.00'de ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Lacivert- beyazlılar, İstanbul'daki ilk maçı 80-78 kaybetmişti.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:08
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