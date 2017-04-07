 Aslan galibiyetle veda etti – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Aslan galibiyetle veda etti

    Aslan galibiyetle veda etti

    Basketbol 'nde normal sezonun 30. ve son haftasındaki karşılaşmada , deplasmanda Almanya temsilcisi 'i 84-79 mağlup etti.

    Bu sonuçla , 11. kez kazanarak organizasyona galibiyetle veda etti. ise turnuvayı 10 galibiyet, 20 mağlubiyetle tamamladı.

    Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Brose Bamberg, ilk 3 dakikayı 9-4 önde geçti. Sonraki bölümde oyun üstünlüğünü ele alan ve 9-0'lık seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 6. dakikada skorda 13-9 öne geçti. Maçın ilk çeyreğini ev sahibi takım, 23-20 önde tamamladı.

    İkinci periyoda da iyi giren Brose Bamberg, 13. dakikada farkı 11 sayıya (33-22) çıkardı. Daha sonra hücumda sergilediği etkili oyunla farkı eritmeye çalışan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 45-43 geride girdi.

    Brose Bamberg, karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyodu 63-58 önde bitirdi.

    Büyük bir bölümü Brose Bamberg'in üstünlüğüyle geçilen maçın 32. dakikasında Shilb'in basketleriyle 64-63 öne geçen sarı-kırmızılılar, son çeyrekte dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.

    Galatasaray'da Sinan Güler 17, Blake Schilb ise 16 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Brose Bamberg'de ise Nicolo Melli'nin 17 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.


    Salon: Brose Arena

    Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), David Romano (İsrail), Marko Juras (Sırbistan)

    Brose Bamberg: Causer 6, Zizis 11, Miller 11, Melli 17, Veremeenko 4, Nikolic, Theis 5, Lo 8, McNeal 1, Heckmann 9, Radosevic 7

    Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 17, Göksenin Köksal, Micov 13, Daye 15, Pleiss 6, Emir Preldzic 8, Fitipaldo 2, Tyus 7, Can Korkmaz, Schilb 16, Ege Arar

    1. Periyot: 23-20

    Devre: 45-43

    3. Periyot: 63-58

    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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