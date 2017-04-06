 Son rakip Bamberg – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Son rakip Bamberg

    Son rakip Bamberg
    , 'nin son haftasında bu akşam Alman ekibi 'e konuk olacak. Mücadele saat 21.00'de başlıyor. 29 maçta 10'ar galibiyetleri bulunan iki takım da ilk 8 iddiasını kaybetti. Taraflar sahaya prestij mücadelesi için çıkacaklar. Sarı-kırmızılılar son iki maçında Darüşşafaka ve Baskonia'ya mağlup olmuştu.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
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