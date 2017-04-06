Son rakip Bamberg
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin son haftasında bu akşam Alman ekibi Brose Bamberg'e konuk olacak. Mücadele saat 21.00'de başlıyor. 29 maçta 10'ar galibiyetleri bulunan iki takım da ilk 8 iddiasını kaybetti. Taraflar sahaya prestij mücadelesi için çıkacaklar. Sarı-kırmızılılar son iki maçında Darüşşafaka ve Baskonia'ya mağlup olmuştu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Son rakip Bamberg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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