Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle tamamladı. Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un İsrail deplasmanında Maccabi FOX'u 81-61 yenmesiyle Fenerbahçe'nin normal sezonu 4. sırada bitirme şansı kalmadı. Baskonia'nın son hafta maçında Zalgiris'e mağlup olmasıyla Fenerbahçe 5'inci sıradaki yerini korudu ve play-offlara adını yazdırdı.



İKİ YUNAN EKİBİ GELDİ

Baskonia'nın son hafta maçında Zalgiris'e kaybetmesiyle Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sıralamadı yerleri netleşti. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe normal sezonu 5'inci, Anadolu Efes ise 6'ıncı sırada tamamladı. Fenerbahçe çeyrek finalde normal sezonu 4'üncü sırada bitiren Panathinaikos'un rakibi olurken, Anadolu Efes ise 3'üncü sıradaki Olympiakos'un rakibi oldu.



BARCELONA PLAY-OFF'A KALAMADI!

Barcelona Lassa ise 12 galibiyet ve 18 yenilgiyle normal sezonu 11. sırada tamamladı ve play-off'un dışında kaldı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe hücumda çok kötü başladı ve ilk 5 dakikada sadece 2 sayı bulabildi. Fenerbahçe gibi hücumda fazla etkili olamayan Barcelona Lassa, Claver'in 3 sayılık basketleriyle 5. dakikayı 6-2 önde geçti. Çok fazla top kaybı yapan sarı-lacivertli takım karşısında Rice ile etkili olan Barcelona Lassa, ilk çeyreği 15-11 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada öne geçti: 17-15. Kalinic'in basketleriyle 17. dakikada 24-20'lik üstünlük kuran Fenerbahçe'ye Barcelona Lassa 9-0'lık seriyle cevap verdi. Maçın 29. dakikasında 29-24 öne geçen İspanyol temsilcisi, soyunma odasına 31-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe, potaya giderek sayılar buldu. Datome'nin boyalı alanı zorlamasıyla basketler bulan sarı-lacivertliler, 24. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 40-33. Rice'ı devreye sokan Barcelona Lassa, çeyreğin son 1 dakikasına girilirken 44-42'lik skorla tekrar öne geçti. İspanyol ekibi, final periyoduna 46-44 üstün girdi.

Fenerbahçe, final periyoduna Melih Mahmutoğlu ve Kalinic'in üst üste 3 sayılık basketleriyle başladı ve 50-46'lık üstünlük yakaladı. Savunma sertliğini artıran Barcelona Lassa, Rice'ın 3 sayılık basketiyle 36. dakikada öne geçti: 51-54. Barcelona Lassa son 43 saniyeye 2 sayılık (56-58) avantajla girdi. Bitime 5 saniye kala Fenerbahçe, Bogdanovic'in basketiyle skora denge getirdi: 58-58. Barcelona Lassa, son topu kullanan Rice ile skor bulamayınca normal süresi 58-58 biten maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümü karşılıklı basketlerle başladı. Bogdanovic'in ön plana çıktığı uzatma bölümünün son 1 dakikasına Fenerbahçe, 66-63 önde girdi. Son bölümde hata yapmayan sarı-lacivertliler, sahadan 68-65 galip ayrıldı.



SLOUKAS 1000., NAVARRO 4000. SAYISINA ULAŞTI

Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'ndeki 1000. sayısına ulaştı.



Sloukas, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Barcelona Lassa potasına 10 sayı gönderdi. Yunan oyuncu Avrupa Ligi'nde böylece 148. maçında 1000. sayısını kaydetti.



Öte yandan Barcelona Lassa'nın yıldızı Juan Carlos Navarro, Avrupa Ligi'nde 4 bin sayı barajına geldi. Avrupa Ligi'nde 319. maçına çıkan Navarro, bu karşılaşmadan önce 3 bin 996 sayı atmıştı. Navarro, Fenerbahçe potasına 4 sayı gönderdi ve kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.