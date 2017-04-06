F.Bahçe'den uzatmalı tarife!
THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Barcelona Lassa'yı konuk etti. 4.'lük koltuğunu Panathinaikos'un kazanmasıyla yitiren F.Bahçe 5.'lik iddiasını sürdürmek için kıran kırana bir mücadele verdi. Mutlak kazanması gereken sarı-lacivertliler uzatmaya giden mücadelede Barcelona Lassa'yı 68-65 mağlup etti.
SLOUKAS VE LUİGİ DATOME SEVİNCİ
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı konuk eden Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ve Luigi Datome sevinci yaşandı.
Ülker Sports Arena'da oynanan maçta Sloukas ve Datome, kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe'nin Yunan oyun kurucusu Sloukas, 41 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak 23 Şubat'taki Olympiakos maçında forma giyen tecrübeli basketbolcu, sol dizindeki menisküs problemi nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Sloukas, Barcelona Lassa maçıyla formasına kavuştu.
Sarı-lacivertlilerin İtalyan oyuncusu Datome de 15 gün sonra parkelere döndü.
Fenerbahçe'nin 21 Mart'ta Maccabi FOX'la oynadığı Avrupa Ligi maçında sağ omuzundan sakatlanan Datome, beklenenden kısa sürede iyileşti. Parkelerden 3 hafta uzak kalması beklenen İtalyan forvet, 2 haftada takıma dahil oldu.
ALİ MUHAMMED YOK
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ali Muhammed, belindeki ağrılar nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
ABD asıllı Türk basketbolcu Barcelona Lassa karşısında riske atılmazken, Fenerbahçe'de bu oyuncu dışında eksik bir isim bulunmadı.
LENS VE SKRTEL'DEN BASKET TAKIMINA DESTEK
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları Jeremain Lens ile Martin Skrtel, basketbol takımına destek verdi.
Lens ve Skrtel, Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı saha içi koltuklarından takip etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, diğer Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi yine karşılaşmayı sarı-lacivertli takımın teknik heyeti ile oyuncularının yer aldığı bölümün arkasından izledi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 9
Yorum
cenk 2-... sahada gezindi durdu!Böylebir adamı hangi özelliğinden dolayı Talisca'nın yerine alacaksınız ?
- Hakem kırmızı kartı iptal etti
Toplam 1
Yorum
unutmadık konya Beşiktaş maçında BEŞİKTAŞA TOLGA KALFANIN YEDİRDİĞİ GOLÜ UNUTMADIK!
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 9
Yorum
cenk Yav, bu sayfalarda bazen öyle transfer haberleri çıkıyor ki, insanın çıldırası geliyor ! Bu adam Olimpiyakosla oynanılan her iki maçta da...
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