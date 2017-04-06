 Ergin Ataman dünya devinin başına geçiyor – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    dünya devinin başına geçiyor

    Ergin Ataman dünya devinin başına geçiyor

    Yönetimin küçülme planı nedeniyle 5 yıllık G.Saray kariyerine sezon sonu nokta koyma kararı alan , yolcusu...

    Tecrübeli antrenörün, İspanyol devi ile 5 yıllık sözleşme yapacağı belirtiliyor. Katalan basını da iddiaları doğruladı. Bu sezon beklentilerin altında kalan Yunan koç Bartzokas'un yerine Ataman'ın düşünüldüğünü yazdı.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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