Ergin Ataman dünya devinin başına geçiyor

Yönetimin küçülme planı nedeniyle 5 yıllık G.Saray kariyerine sezon sonu nokta koyma kararı alan Ergin Ataman, Barcelona yolcusu...

Tecrübeli antrenörün, İspanyol devi ile 5 yıllık sözleşme yapacağı belirtiliyor. Katalan basını da iddiaları doğruladı. Bu sezon beklentilerin altında kalan Yunan koç Bartzokas'un yerine Ataman'ın düşünüldüğünü yazdı.