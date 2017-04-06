 Aslan galibiyetle veda etti – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Aslan galibiyetle veda etti

    Aslan galibiyetle veda etti

    , 'nin 30. ve son haftasında ’i 84-79 yendi ve Euroleague'i 12. sırada tamamladı.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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