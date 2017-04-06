Aslan galibiyetle veda etti
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında Brose Bamberg’i 84-79 yendi ve Euroleague'i 12. sırada tamamladı.
Ayrıntılar geliyor...
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 9
Yorum
cenk 2-... sahada gezindi durdu!Böylebir adamı hangi özelliğinden dolayı Talisca'nın yerine alacaksınız ?
- Hakem kırmızı kartı iptal etti
Toplam 1
Yorum
unutmadık konya Beşiktaş maçında BEŞİKTAŞA TOLGA KALFANIN YEDİRDİĞİ GOLÜ UNUTMADIK!
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 9
Yorum
cenk Yav, bu sayfalarda bazen öyle transfer haberleri çıkıyor ki, insanın çıldırası geliyor ! Bu adam Olimpiyakosla oynanılan her iki maçta da...
Aslan galibiyetle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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