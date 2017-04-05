THY Euroelague’de son viraja girildi

THY Euroleague’de normal sezonun sonlanacağı 30. haftada heyecan, yarın ve 7 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

30. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Arena'da İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı ağırlayacak, Galatasaray Odebank ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Darüşşafaka Doğuş, Kızılyıldız'la kader maçına çıkarken, Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:



6 Nisan Perşembe

20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa

21.00 Brose Baskets Bamberg-Galatasaray Odeabank

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia-Zalgiris Kaunas



7 Nisan Cuma

20.00 CSKA Moskova-Olympiakos

20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız

21.45 Olimpia Milano-UNICS Kazan

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes