 THY Euroelague’de son viraja girildi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    THY Euroelague’de son viraja girildi

    THY Euroelague’de son viraja girildi

    THY Euroleague’de normal sezonun sonlanacağı 30. haftada heyecan, yarın ve 7 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

    30. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Arena'da İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı ağırlayacak, Galatasaray Odebank ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Darüşşafaka Doğuş, Kızılyıldız'la kader maçına çıkarken, Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

    THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:

    6 Nisan Perşembe
    20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa
    21.00 Brose Baskets Bamberg-Galatasaray Odeabank
    21.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods
    22.00 Baskonia-Zalgiris Kaunas

    7 Nisan Cuma
    20.00 CSKA Moskova-Olympiakos
    20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız
    21.45 Olimpia Milano-UNICS Kazan
    22.00 Real Madrid-Anadolu Efes
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:59
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