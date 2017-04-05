THY Euroelague’de son viraja girildi
THY Euroleague’de normal sezonun sonlanacağı 30. haftada heyecan, yarın ve 7 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
30. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Arena'da İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı ağırlayacak, Galatasaray Odebank ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Darüşşafaka Doğuş, Kızılyıldız'la kader maçına çıkarken, Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:
6 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg-Galatasaray Odeabank
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-Zalgiris Kaunas
7 Nisan Cuma
20.00 CSKA Moskova-Olympiakos
20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız
21.45 Olimpia Milano-UNICS Kazan
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes
THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:
6 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg-Galatasaray Odeabank
21.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-Zalgiris Kaunas
7 Nisan Cuma
20.00 CSKA Moskova-Olympiakos
20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız
21.45 Olimpia Milano-UNICS Kazan
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat’a bu kez ‘referandum’ izni
Toplam 1
Yorum
taraftar gidişin olsunda dönüşün olmasın zaten varlığınla yokluğun bir.ne oldu karaevev diye bir adam aldırdın ortalarda yok.takımın canına okudun.
- ''Pogba'nın ilham kaynağı''
Toplam 2
Yorum
H.H.C1903 Ayağının dışına heykel yapılsa beton yetmez !
- F.Bahçe’nin yıldız takımı şampiyon
Toplam 1
Yorum
mehmet ne yapalım sevinçten havalara mı uçalım?
THY Euroelague’de son viraja girildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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