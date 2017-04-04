Hesaplar karıştı!

Bu sezon yeni formatla 16 takımlı lig usulüne göre oynanan THY Avrupa Ligi'nde, 30. ve son hafta maçları 6-7 Nisan'da oynanacak.

Play-off'a kalacak son takımın belirleneceği son haftada 4. sıra için de büyük bir çekişme yaşanacak. Bu iki hedef için de 3 Türk takımı parkeye çıkacak.

Çeyrek finali garantileyen Fenerbahçe ve Anadolu Efes 4. sıra için, Darüşşafaka Doğuş ise play-off'a kalmak için mücadele edecek.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ TARİHİ MAÇA ÇIKIYOR

Darüşşafaka Doğuş, play-off'un son biletini almak için Kızılyıldız MTS'yle tarihi bir maça çıkacak.

Ligde 7 takım çeyrek finale çıkmayı garantilerken, play-off'a kalacak son takımı Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS maçı belirleyecek.

Geride kalan 29 maçta 15 galibiyet alan Daçka, 8. Kızılyıldız MTS'nin 1 galibiyet gerisinde bulunuyor. Darüşşafaka Doğuş, Sırp ekibini yenerse rakibinin ikili averajda üstünde bulunduğu için play-off'a kalacak ve bunu tarihinde ilk kez başaracak.

Ayrıca, yeşil-siyahlıların ligi 8. bitirmesi durumunda Türk basketbol tarihinde ilk kez 3 Türk takımı aynı anda bu organizasyonda çeyrek finale adını yazdıracak.

Bu maçın galibi play-off'ta normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Real Madrid'in rakibi olacak.

FENERBAHÇE DÜŞÜŞTE, ANADOLU EFES ÇIKIŞTA

Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe, normal sezonun son haftalarında büyük bir düşüş yaşadı.

Son 3 maçını kaybederek 4. sıradaki yerini kaybeden ve 7.'liğe kadar gerileyen sarı-lacivertliler, play-off öncesi saha ve seyirci avantajını yakalama şansını oldukça zora soktu.

Sarı-lacivertliler son hafta sahasında iddiası kalmayan Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Fenerbahçe 4. olabilmek için yarıştığı Panathinaikos Superfoods, Baskoina ve Anadolu Efes'in alacağı sonuçları bekleyecek.

Fenerbahçe'nin aksine bir performans ortaya koyan Anadolu Efes ise ligdeki son 4 maçını kazandı. Son hafta lider Real Madrid'e konuk olacak Anadolu Efes'in 4. olma ihtimali matematiksel olarak devam ediyor.

PANATHİNAİKOS SUPERFOODS 4. SIRA İÇİN AVANTAJLI

Ligde son haftaya 4. sırada giren Panathinaikos Superfoods, pozisyonunu korumak için büyük bir avantaja sahip.

Yunan ekibi, deplasmanda iddiası kalmayan Maccabi FOX'u yenmesi durumunda diğer rakiplerinin maçlarına bakmadan sezonu 4. tamamlayacak.

FENERBAHÇE'YE KAZANMAK YETMİYOR

Fenerbahçe'nin ligde 4. olabilmesi için bütün rakiplerinin maçlarını kaybetmesi gerekiyor.

Sarı-lacivertliler Barcelona Lassa'yı yenmesi durumunda, Panathinaikos Superfoods'un Maccabi Fox'a, Baskonia'nın sahasında Zalgiris'e, Anadolu Efes'in ise deplasmana Real Madrid'e yenilmesini bekleyecek. Bu durumda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'un ikili averajda önünde olduğu için normal sezonu 4. bitirecek.

Fenerbahçe'nin 4. olabilmesi için zor da olsa bir ihtimal daha var. Bu hafta Fenerbahçe ve Anadolu Efes rakiplerini yener, Panathinaikos Superfoods ile Baskonia ise kaybederse 3'lü averaj devreye girecek. Bu durumda Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods ile Anadolu Efes, normal sezonu aynı galibiyetle tamamlayacak. Fenerbahçe 3'lü averajda 4., Anadolu Efes 5., Panathinaikos Superfoods 6. olacak.

ANADOLU EFES'İN 4.'LÜK İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Anadolu Efes'in çok düşük bir ihtimalde olsa normal sezonu 4. bitirme şansı bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, deplasmanda lider Real Madrid'i yenerse, Panathinaikos Superfoods, Baskonia ve Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyecek.

Sonuçlar böyle olsa bile bu Anadolu Efes'e yetmeyebilir. Panathinaikos Superfoods'la oynadığı iki maçın da normal süresi berabere biten Anadolu Efes, skorlar istediği gibi olursa Yunan temsilcisinin genel averajda önüne geçmeye çalışacak. Son maçlar öncesi Panathinaikos Superfoods'un +56, Anadolu Efes'in ise +22 averajı bulunuyor. Anadolu Efes'in 34 sayılık averajı kapatması ise oldukça zor görünüyor.

BASKONİA'NIN DÖRDÜNCÜLÜK ŞANSI YOK

İspanyol temsilcisi Baskonia'nın normal sezonu 4. sırada bitirme şansı bulunmuyor.

Son haftaya 5. sırada giren Baskonia, sonuçlara göre ikili averajda Panathinaikos Superfoods'un gerisinde kalıyor. Muhtemel 3'lü ve 4'lü averajlarda da İspanyol ekibinin 4.'lük iddiası yok.

DÖRDÜNCÜLÜK 4'LÜ AVERAJA KALABİLİR

Bu ihtimal için Anadolu Efes, Baskonia ve Fenerbahçe'nin haftayı galibiyetle tamamlaması, Panathinaikos Superfoods'un da İsrail deplasmanında kaybetmesi gerekecek.

Sonuçlar böyle olursa bu 4 takım aynı galibiyete ulaşacak ve 4 ila 7. sırayı belirlemek için 4'lü averaj devreye girecek.

Bu 4 takımın normal sezonda birbirleriyle yaptığı maçlardan oluşan puan durumunun devreye gireceği 4'lü averaj sonunda Panathinaikos Superfoods 4., Baskonia 5., Anadolu Efes 6., Fenerbahçe 7. olacak.

Sıralama 4'lü averajla belirlenirse play-off'ta CSKA Moskova-Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods-Baskonia, Olympiakos-Anadolu Efes eşleşmeleri olacak.

FENERBAHÇE, CSKA MOSKOVA'YLA EŞLEŞEBİLİR

Fenerbahçe, normal sezonu 7. bitirirse geçen yıl finalde kaybettiği CSKA Moskova'ya play-off'da rakip olacak.

Baskonia sahasında Zalgiris'i yenmesi durumunda Fenerbahçe normal sezonu ya 6. ya da 7. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe sahasında Barcelona Lassa'yı yener, Anadolu Efes'te deplasmanda Real Madrid'e karşı galip gelirse Fenerbahçe 7. olacak. Bu durumda sarı-lacivertliler, son şampiyon CSKA Moskova'yla çeyrek finalde karşılaşacak. Anadolu Efes'in İspanya deplasmanında kaybetmesi durumunda ise Fenerbahçe, Barcelona Lassa'yı yenip sezonu 6. sırada tamamlayacak ve play-off'ta Olympiakos'la eşleşecek.

İLK 3 SIRA BELLİ

Normal sezonu ilk 3 sırada bitirecek takımlar ise geçen hafta belli oldu.

THY Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk normal sezonunu Real Madrid lider bitirmeyi garantiledi. CSKA Moskova ikinci, Olympiakos ise üçüncü sırayı almayı garantileyerek play-off öncesi saha ve seyirci avantajının sahibi oldu.

Son haftanın maçları

Normal sezonda son hafta maçlarının programı şöyle:

6 Nisan Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Barcelona Lassa

21.00 Brose Bamberg-Galatasaray Odeabank

21.05 Maccabi FOX-Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia-Zalgiris

7 Nisan Cuma:

20.00 Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS

20.00 CSKA Moskova-Olympiakos

21.45 EA7 Emporio Armani-Unics Kazan

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes