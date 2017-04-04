 F.Bahçe geriledi – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    F.Bahçe geriledi

    F.Bahçe geriledi
    'nde Kanarya son 8 arasına kalsa da şampiyonluk oranı geriledi. Sezon başında 2.85'lik oranıyla zirveyi CSKA ile paylaşan sarı-lacivertliler güncellenen listede 3. basamağa düştü. Zirvede yine CSKA yer alıyor, Rusları Real Madrid takip ediyor. İşte THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları:

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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