 Mart ayının MVP'si Singleton – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Mart ayının MVP'si Singleton

    Mart ayının MVP'si Singleton

    'nde Yunan ekibi 'un ABD'li basketbolcusu , mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'li basketbolcu Singleton, mart ayında oynadığı 6 maçtan son 4'ünü kazanan 'ta sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

    Mart ayında çıktığı karşılaşmalarda 15,2 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,3 blok ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Singleton, 18 verimlilik puanıyla oynadı.

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:20
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