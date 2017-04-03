Mart ayının MVP'si Singleton

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'li basketbolcu Singleton, mart ayında oynadığı 6 maçtan son 4'ünü kazanan Panathinaikos Superfoods'ta sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.



Mart ayında çıktığı karşılaşmalarda 15,2 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,3 blok ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Singleton, 18 verimlilik puanıyla oynadı.