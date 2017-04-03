Mart ayının MVP'si Singleton
THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'un ABD'li basketbolcusu Chris Singleton, mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'li basketbolcu Singleton, mart ayında oynadığı 6 maçtan son 4'ünü kazanan Panathinaikos Superfoods'ta sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.
Mart ayında çıktığı karşılaşmalarda 15,2 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,3 blok ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Singleton, 18 verimlilik puanıyla oynadı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:20
- N’Doye derbide yok
Toplam 4
Yorum
hayırdır ne acısı ? biz futboldan keyif alıyoruz artık...senin dediğin bu şeyleri 30 yıl önce yaşıyorduk biz... değiştirin kafayı...
- Koptu gidiyor!
Toplam 26
Yorum
beko beşiktaş artık türkiye liginin juventusudur.galata milan,fener inter gibi. önümüzdeki en az 5 yıl daha lig beşiktaş ambargosunda geçicektir
- Emenike’yi transfer edebiliriz
Toplam 11
Yorum
XX AZİZ YILDIRIM BUNLAR SENİN ESERİN, DÜŞ ARTIK FB NİN YAKASINDAN
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